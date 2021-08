Video: el impactante momento en que un nadador es rodeado por una horda de 50 tiburones

Un nadador ingl茅s llamado Oly Rush decidi贸 meterse al agua en la noche de Dorset, Reino Unido, y tuvo un encuentro inesperado con al menos 50 tiburones, que lo rodearon durante unos minutos en su zambullida.

Afortunadamente para Rush, se trataba de musolas lisas, un tipo de escualo abundante en las aguas costeras brit谩nicas que no representa un peligro para las personas.

De todas formas, eso no lo sab铆a Rush cuando sinti贸 el primer contacto acu谩tico: 鈥淓ra mi primera nataci贸n nocturna, por lo que fue bastante desconcertante cuando de repente me top茅 con algo en el agua鈥, cont贸 el nadador al medio ingl茅s Daily Mail.

Un nadador nocturno es sorprendido por m谩s de 50 tiburones

Al sentir el golpe, le pidi贸 a su amiga Ashley, que lo acompa帽aba a bordo de un kayak, que iluminara el agua con una linterna. Fue entonces cuando vieron a los tiburones: 鈥淐uando Ashley encendi贸 su linterna, todos estos ojos nos miraban; contamos alrededor de 50 tiburones鈥, record贸 el nadador.

Oly Rush, el afortunado nadador ingl茅s que se encontr贸 con m谩s de 50 tiburones. Fuente: Daily Mail.

Entonces tom贸 su tel茅fono celular, protegido por una funda a prueba de agua, y film贸 el paso de algunas de las Musolas, que incluso tantearon con la boca los pies y las manos de Rush, d贸nde no lo cubr铆a el traje de neopreno.

鈥淐uando me di cuenta de lo que era, simplemente disfrut茅 de la experiencia: fue fant谩stico ver tantos tiburones en la naturaleza simplemente comport谩ndose de forma natural y con tan buena salud. Me sent铆 muy privilegiado鈥, elabor贸 Rush, que no sufri贸 ning煤n da帽o y, en cambio, tuvo una experiencia inolvidable.

Tiburones inofensivos: la musola lisa

El tibur贸n musola o Musola Lisa (Mustelus mustelus) es un tipo de pez cartilaginoso, es decir que su esqueleto est谩 formado por cart铆lagos en lugar de huesos. Esta categor铆a abarca a los tiburones, las rayas y las mantas, as铆 como los peces quimeriformes.

Seg煤n el Acuario Costa de Almer铆a, Espa帽a, las musolas lisas suelen pesar entre 10 y 15 kilogramos y alcanzar 1,5 metros de longitud en su etapa adulta, aunque se encontraron ejemplares de hasta 2 metros. Por eso, es uno de los tiburones m谩s peque帽os que nadan en los oc茅anos.

La musola lisa se alimenta sobre todo de crust谩ceos y peque帽os peces. Fuente: Acuario Costa de Almer铆a.

Habita en el oc茅ano Atl谩ntico oriental, desde las islas Brit谩nicas hasta Senegal, en el Mar Mediterr谩neo y las islas Canarias. Como describe el acuario, ocasionalmente frecuenta las costas de las Islas Azores, Madeira, Angola y Sud谩frica.

Se alimenta sobre todo de noche, tal vez la raz贸n de su encuentro con Oly Rush, pero, como descubri贸 el nadador nocturno, no representan un peligro para las personas, ya que su alimentaci贸n consiste sobre todo de crust谩ceos o peque帽os peces como anchoas, sardinas o jureles.

