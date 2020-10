Harry y You You son amigos inseparables y no es la primera vez que el animal defiende a su dueña Crédito: Douyin

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 15:16

Una mascota golden retriever de una familia en China se convirtió en viral por la manera en la que defendió a su pequeña dueña de dos años a la que sus padres retaban por haber hecho una travesura.

l perro que protege a su pequeña dueña mientras la retan.- Fuente: Douyin 00:51

Video

Las imágenes del perro mostrando los dientes cuando la mamá de su pequeña humana le gritaba, y luego la forma en que el animal protegió a la niña poniéndose siempre de su lado y levantando un brazo como en señal de darle un abrazo contenedor, conmovieron a los usuarios de redes sociales de todo el mundo.

El perro protector tiene 5 años lleva por nombre Harry, en honor al joven mago creado por JK Rowling. El animal saltó en defensa de la niña, que lloraba amargamente mientras su madre la retaba. El motivo de la reprimenda tuvo que ver con que la pequeña habría destruido y semivaciado un pote de crema facial.

Harry primero mostró los dientes y luego se puso al lado de la niña y la contuvo con su patita Crédito: Douyin

Las imágenes fueron subidas precisamente por la madre de la niña a la red social Douyin, que es una especie de TikTok chino. De acuerdo a lo informado por el medio británico Daily Mail, el nombre de la pequeña protegida por el perro Harry se llama You You y la escena fue registrada el pasado 9 de octubre en la casa que esa familia tiene en la ciudad de Xuzhou, en el este de China.

La secuencia de los hechos que describe el medio inglés determina que la madre de You You había dejado el pote de crema sobre la mesa cuando se fue a preparar el almuerzo, y al regresar descubrió que la niña, jugando con la crema, la había arruinado.

Allí fue cuando, exasperada por lo que había ocurrido, la madre comenzó a retar a la pequeña y el perro reaccionó como su leal protector. Primero mostró los dientes, amenazante, y luego se puso al lado de You You y la contuvo con su patita.

La pequeña You You vive en la ciudad china de Xuzhou y recibió la protección de su golden retriever Harry cuando su mamá la reprendía por haber hecho una travesura Crédito: Douyin

En ese momento, la madre de la pequeña traviesa dejó de estar enojada y no pudo evitar reírse al contemplar la actitud de la mascota.

"Todavía estaba molesta, pero pensé que lo que hizo el perro fue algo bastante divertido. Es muy reconfortante ver cómo estos animales encuentran su forma de expresar amor si los tratás de manera adecuada", señaló la mujer al citado medio inglés.

Al parecer, esta no sería la primera vez que Harry reacciona de esa manera. "Siempre que hablamos con You You en un tono duro, él se acerca y trata de protegerla con sus patas. Protegería al niño con su vida", concluyó la madre.