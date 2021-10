Video: un hombre se filmó sosteniendo a una mantarraya y terminó pagando un terrible precio

Un hombre fue grabado mientras sostenía una mantarraya redonda. Y eso que pretendía ser una simple postal de un tour de pesca nocturno en la costa de California, Estados Unidos, terminó por convertirse en un doloroso recuerdo: en un descuido, el animal lo picó.

Compartido a través del tag What Could Go Wrong (¿Qué podría salir mal?), un video ha causado furor entre los usuarios de la red social Reddit. Un individuo, cuyo nombre se desconoce, fue picado por una mantarraya redonda de Halleer (Urobatis halleri) a la cual estaba sosteniendo.

En un fragmento ralentizado, el video muestra el momento exacto en el que la mantarraya le hinca la espina de su cola justo a la altura de la muñeca. Sin poder resistirlo, el hombre se tira al suelo y comienza a gritar del dolor, mientras la mantarraya cae de regreso al agua.

Una mantarraya redonda de Haller terminó picando al hombre que la sostenía

Como era de esperar, el video dividió las opiniones en las redes sociales. Mientras que algunos imaginaron el dolor que debe haber experimentado el hombre que fue picado por la mantarraya, otros usuarios centraron su atención en que el pescador debería tener más respeto con este tipo de animales y sus defensas naturales ante los depredadores de las profundidades.

Uno de los usuarios que comentó el video destacó la “paciencia” del animal antes de asestar su golpe maestro: “Me gusta cómo la raya esperó hasta que terminó su presentación y no le arruinó el show”.

Una mantarraya redonda de Haller terminó picando a un hombre que la sostenía en la costa de California Imagen ilustrativa Pixabay

Otra persona se sorprendió por el ataque de la mantarraya y, al mismo tiempo, aseguró que jamás se animaría a molestar a estos elasmobranquios: “A decir verdad, no sabía que pudieran flexionar la cola hasta ese punto, pero nunca se me ocurriría perturbarlas para descubrir si pueden hacerlo”.

Una tercera persona advirtió que, de haber sabido con qué animal se topaba, el hombre podría haber tenido más cuidado y hubiese obrado de otra manera. “No hay que molestar a la Madre Naturaleza si no tenés la menor idea de a qué animal te estás enfrentando. El conocimiento de este hombre seguramente llegaba hasta el nombre de la especie”, opinó.

Afortunadamente para el hombre retratado en el video, la especie que lo picó no es una de las que se consideran venenosas. Se estima que en el mundo hay más de 600 especies, las cuales varían en tamaño y poder de ataque.

En 2006, el experto en animales salvajes y presentador de TV Steve Irwin (44) falleció luego de que una mantarraya lo picara durante la grabación de un programa de televisión en la Gran Barrera de Coral, en Australia.