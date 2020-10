Yao Cabrera fue denunciado públicamente por el intendente de Escobar, Ariel Sukarchuk, luego de que organizara un fiesta clandestina y orquestara "acoso y amenazas" en las redes sociales contra el funcionario. No es la primera vez que el polémico influencer recibe una acusación semejante

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, anunció este lunes que presentará una denuncia penal por "acoso virtual y las amenazas" de parte del youtuber Yao Cabrera. El conflicto se desató días atrás, cuando el municipio clausuró una finca donde el influencer había organizado una fiesta clandestina que violaba las restricciones por la pandemia de coronavirus.

No es la primera vez que Cabrera tiene problemas legales. El historial del youtuber acumula tanto denuncias judiciales como públicas, vinculadas a intentos de abuso sexual, maltratos a fanáticos, intentos de estafa y violencia física.

La denuncia por golpes de un vecino de un country

Marcos Cabrera Rodríguez, como se llama realmente el streamer uruguayo de 23 años, y dos amigos habrían golpeado en la boca y en el rostro a un vecino de 51 años del barrio San Marcos, en el complejo Villa Nueva, en Tigre. Según explicaron los voceros consultados, Cabrera y sus amigos quedaron imputados por el delito de lesiones y por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de prisión de entre 3 y 15 años de prisión para el que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

La causa quedó a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. "El youtuber se la pasa con sus amigos en el barrio y no respeta la cuarentena. Hubo una discusión y golpearon a un vecino", dijo una fuente policial.

La denuncia por abuso de otra youtuber

La youtuber mexicana Caeli publicó en noviembre de 2019 un video en el que reconstruyó un episodio en el que fue drogada y víctima de un intento de abuso durante un viaje. Si bien no mencionó explícitamente a Cabrera, los seguidores de ambos influencers destacaron varios elementos que apuntarían al uruguayo.

"Tengo miedo de decir esto en voz alta porque es como volver a vivirlo", comienza Patricia Caeli Santaolalla López en el video. Allí relató cómo fue su viaje al exterior para grabar una serie, en el que fue invitada a una fiesta en una casa por parte de un grupo de personas a los que consideraba por ese entonces "amigos".

En los últimos meses, Yao Cabrera acumuló tanto denuncias públicas como judiciales Crédito: Instagram

Sin embargo, esa relación se malogró cuando descubrió que habían puesto drogas en su botella de agua. A pesar de que no había sido mencionado por su nombre, el youtuber decidió responder a las acusaciones a través de una historia de Instagram. "Mañana se sube un video desmintiendo a Caeli con pruebas reales", escribió. En los videos posteriores, Cabrera volvió a repetir que hay pruebas que avalan su versión de los hechos y que "la verdad" está de su lado.

La simulación de un secuestro y recaudación de dinero para un supuesto rescate

En julio de este año, Cabrera comenzó una campaña falsa en la que pretendió haber sido secuestrado para pedirle dinero a sus seguidores. Con la idea de pagar su "rescate" y con la complicidad de otros influencers, exigió a sus fans que juntaran la suma de 30.000 dólares.

La campaña se divulgó desde varias cuentas de Instagram: un grupo de youtubers empezó a hablar del secuestro y promovieron pedidos de donación para rescatar al uruguayo, supuestamente privado de su libertad.

Sin embargo, las sospechas aparecieron muy pronto y miles de usuarios comenzaron a acusar a estos referentes en redes sociales de promover una estafa. Tanto Cabrera como sus colegas tienen un público muy joven (niños de aproximadamente 10 años), por lo que la maniobra fue considerada muy peligrosa.

El maltrato a un niño que le pidió un autógrafo

En junio de este año, se viralizó un video de Yao en el que maltrata a un grupo de fanáticos que lo rodea mientras él se traslada en un auto. En esa ocasión, el influencer fue particularmente cruel con un niño que le contó que no tenía papá. "No golpees el auto. Quieren foto, me saco foto. Quieren saludo, yo los saludo, pero no falten el respeto", dice el youtuber en el clip, tras bajarse del vehículo.

En principio, las palabras de Cabrera suenan sensatas: pide espacio y distancia a sus fans. Pero después, refiriéndose a uno de los niños en particular, sube el tono: "No le hagas a los demás lo que no te gustan que te hagan. Y si no te lo enseñó tu papá, te lo enseño yo", sostiene en el video. "No tengo papá", le responde su admirador. "Ya veo por qué", remata el uruguayo.

Fiesta clandestina y acoso a funcionarios de Escobar

"En las últimas horas, tanto vecinos y vecinas del partido de Escobar, y mi persona en particular, estamos siendo víctimas de acoso virtual y de amenazas luego de clausurar una fiesta clandestina realizada por el youtuber Yao Cabrera", dijo Sujarchuk.

El municipio de Escobar clausuró una finca donde el influencer organizó una fiesta clandestina que violaba las restricciones por la pandemia de coronavirus Crédito: Twitter

Añadió que en un video, el joven "convoca a sus seguidores a agredirlo en redes". Y expresó: "Este personaje inescrupuloso, impune y mentiroso tergiversa los hechos diciendo que no puede ingresar a retirar alimentos o comidas. Es mentira. La casa está clausurada para la realización de fiestas clandestinas como la celebrada allí horas atrás, en una clara transgresión al aislamiento preventivo".

El intendente del Frente de Todos dijo a la prensa que el influencer "pretende solidaridad de su público, alterando la realidad sin medir las consecuencias de una conducta violenta, injuriante, amedrentadora, abusiva y falaz". Además, sostuvo: "La juventud de sus seguidores no otorga impunidad: el acoso es un delito en el que los adultos tenemos responsabilidad".

La fiesta clandestina fue en una casa de un barrio de la localidad de Ingeniero Maschwitz y el jefe comunal dijo que hubo "negligencia explícita del barrio, por eso también se denunciará a la administración ante la Justicia, y falta de respeto serial por parte de los organizadores, a quienes ya les habíamos aplicado acciones contravencionales en otras oportunidades en que transgredieron las normas".

Tras sostener que "no van a permitir el delito de acoso o amedrentamiento", sumó también que se pondrá al frente para proteger a los vecinos y denunciar a quienes violan la ley. "Por más persecución que tenga en las redes sociales, no voy a dejar que me tuerzan el brazo", expresó. En ese sentido, el intendente anticipó que este martes se presentará en la Justicia "para denunciar las injurias de quienes ponen en riesgo la salud pública, así como la instigación violenta y desmedida que hace a través de las redes".