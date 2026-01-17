Quiso defender a su madre de una agresión y terminó asesinado a puñaladas por su padrastro

Un hombre de 34 años, identificado como Iván Castañeira, quedó detenido por el asesinato de su hijastro de 16 años, de nombre Juan Cruz. El homicidio perpetrado con arma blanca tuvo lugar en la localidad de Maquinista Savio, en el partido bonaerense de Escobar.

Luego de matar a su hijastro, Castañeira dejó el cuerpo en el patio de la casa situada en la calle Orquídeas y, cuando los efectivos policiales intentaron llevarse al aprehendido del domicilio, se generó una riña con los vecinos que atacaron a Castañeira.

El acusado sufrió varias heridas cortantes y se encuentra atendido en el Hospital Zonal Enrique Erill.

“Fue un caso de violencia intrafamiliar. El homicida violentaba a su mujer y el hijo menor de ella confrontó al padrastro”, explicaron fuentes policiales a LA NACION. “Él lo mata apuñalándolo y luego se autolesiona”.

Se desconoce si las heridas autoinfligidas por Castañeira fueron para aparentar una pelea con el hijastro. “No está determinado porque sigue en investigación. Pero lo que manifiesta es que se autolesiona porque toma conciencia de lo que hizo”.

La policía intervino en el lugar de los hechos y aprehendió a Castañeira.

Luego de que se supo la noticia, vecinos de la familia se reunieron en las inmediaciones de la casa para reclamar justicia. Ante la impotencia del hecho, varios reaccionaron de manera violenta.

Cuando se llevaban detenido a Castañeira, vecinos comenzaron a arrojar objetos contra el detenido y personal presente; la policía reprimió la concentración

Frente a la agresión hacia el detenido y personal del SAME, efectivos de la Policía Municipal de Escobar, en colaboración con el Grupo de Apoyo Departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (GAD) y Prefectura Naval, detuvieron a tres mujeres, identificadas como K.R., de 19 años; E.F., de 40 y F.V. de 44. Se reportaron varios daños a móviles policiales y a una ambulancia.

Intervino además el equipo de respuesta inmediata con el licenciado Ezequiel Gutiérrez, jefe de psicólogos de la policía local, para contener a la madre del joven fallecido.

Castañeira permanece internado en el hospital bajo custodia policial.