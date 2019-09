Zumba: cuáles son los beneficios y contraindicaciones de la práctica

Propone un trabajo aeróbico con intervalos, y que combina distintos ritmos Crédito: Shutterstock

Con su música que invita al baile y sus pasos aptos para principiantes, Zumba "es bailar en una fiesta, como si nadie te estuviese mirando", se entusiasma Analía Fraga, profesora de baile del staff del Rackett Club.

Nacido con el fin de hacer una clase aeróbica, pero mucho más divertida y dinámica, su origen es colombiano. "La idea fue buscar distintos ritmos y hacer clases simples en las que la gente pudiera hacer un trabajo aeróbico con intervalos, ya que hay distintos ritmos y distintas canciones por clase. En ese trabajo divertido uno hace un trabajo aeróbico sin darse cuenta", agrega Fraga.

En sus inicios, Zumba fue un boom en Miami, de donde se expandió rápidamente y hoy es una de las actividades físicas más elegidas y populares. "Fue a fines de los 90 cuando su creador empezó a grabar algunos videos de Zumba que salían en publicidades. Hoy se convirtió en una mega fiesta", añade la profesora de baile.

Pero, ¿es para iniciados en el baile? "Es para todo el mundo, no hace falta tener una base. La gente que no tiene coordinación aprende y lo puede llevar. No es algo que tenga un grado de dificultad muy elevado. Son pasos simples para que esa persona que no se engancha con otra actividad aeróbica, como cinta o bicicleta, pueda moverse y obtener el mismo resultado bailando", asegura.

Los intervalos, que vuelven a la clase más dinámica y divertida, se deben a que está compuesta de distintas canciones y de distintos ritmos: pasa de una cumbia colombiana a una bachata, a un merengue, o hasta a canciones de rock nacional. "Van variando los ritmos y en ese oleaje de ritmos hay también un oleaje en el trabajo aeróbico, lo que hace que sea una clase intervalada", explica Analía Fraga.

Para quién. Al ser apta para no iniciados, zumba no tiene movimientos técnicos muy exigidos, por lo que no presenta riesgos de lesión. Las repeticiones de los pasos hacen que la ejecución se vaya perfeccionando y, "como las clases se repiten, si hay algo que no se pudo incorporar, en la siguiente ya se logra", aclara Fraga. Las clases se planifican con una intensidad que va de menor a mayor. Se arranca, entonces con temas de entrada en calor y coreografías que no exigen a las articulaciones. "La instrucción está planteada desde lo gestual más que desde lo verbal. Tiene más gesto porque las clases son muy numerosas y la voz se pierde. La instrucción es más visual que verbal. Por ende, los ejercicios no son difíciles", afirma la instructora.

Cuándo. De una hora de duración, las clases de zumba pueden practicarse todos los días. Para ver los resultados del trabajo aeróbico se recomienda un mínimo de tres veces por semana. "Es bailar una hora por día, lo que representa un poco más de movilidad, teniendo en cuenta que ahora hay mucho más sedentarismo por la tecnología. No es una actividad invasiva en las articulaciones, salvo que haya mucho exceso de peso", reflexiona Fraga. Como en toda actividad, la continuidad es clave para que se perciban los cambios. Según la profesora Analía Fraga, casi no tiene contraindicaciones sino más bien pautas de cuidado. Como en cualquier otra actividad física, el chequeo médico previo es fundamental. Si hay algún problema, siempre contando con el apto médico, "hay pautas de seguridad que se tienen en cuenta. Por eso siempre hay que avisarle antes al profesor la existencia de algún tipo de problema", recomienda.

Quien practica zumba es aconsejable que complemente la actividad con un trabajo de fuerza y de flexibilidad. Para sumar al trabajo aeróbico el de fuerza y flexibilidad se creó Zumba Strong, un programa más exigido que, además, fortalece grupos musculares.

Beneficios

Es un trabajo aeróbico que no tiene un alto impacto.

Es ideal para quienes empiezan a hacer trabajo aeróbico.

Mejora la circulación.

Entrena la coordinación.

Es bueno para el equilibrio.

Da más armonía y fluidez a los movimientos.

Eleva la autoestima.

Genera más confianza en sí mismo.

Brinda la posibilidad de conocer el propio cuerpo en determinado tiempo y espacio.

Permite entrenar la coordinación entre oído y el ritmo.

Da sensación de libertad.

Fortalece los ligamentos.

Ayuda a bajar de peso.

Contraindicaciones:

Esguinces.

No se aconseja en personas con mucho sobrepeso.