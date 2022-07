“A Máximo le diría que vaya a estudiar afuera y que vea el mundo”, y otras frases de Diego Santilli

El diputado nacional Diego Santilli participó de +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio por LN+ que abre el espacio a preguntas más íntimas con los principales referentes de la política.

En esta oportunidad, y luego de hacer un repaso por los principales temas de la actualidad argentina, el periodista le preguntó al exvicejefe de gobierno porteño qué le diría al presidente Alberto Fernández y a Máximo Kirchner. “A Alberto le diría que tome una decisión, que decida el rumbo del país, que decida un gabinete, un plan económico y que lo ponga en el Congreso para que la oposición lo evalúe”. En cuanto al exjefe del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados, Santilli lo chicaneó: “Que vaya a estudiar afuera para que le abra la cabeza, le va a mostrar otro mundo”.

El comentario se relacionó con lo que Santilli opina sobre La Cámpora, a la que definió como “una agrupación en la que hablan entre ellos y no pueden hablar con alguien que piensa distinto”. Por este motivo, consideró que al dirigente kirchnerista “le vendría bien viajar” para conocer otras realidades.

Según repasó a lo largo del intercambio, el legislador opinó sobre el rol de la oposición y planteó que el Gobierno debe tomar decisiones. “Veo un presidente perdido, un hombre que intenta meter manotazos de ahogado en una situación complicada, donde está padeciendo el problema de origen que es que una vicepresidenta lo eligió a él como presidente vía Twitter”.

Santilli consideró que “hay un problema de gobernabilidad” en el Gobierno y sostuvo que no hay gestión. “Cristina pega timonazos, banquinazos cada tanto”, dijo y agregó: “No hay gestión, no hay un método, no hay orden, no hay Gobierno y eso se nota”.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre que Alberto Fernández pueda no terminar su mandato, el político fue contundente: “No sería bueno que Alberto no termine”. Y afirmó: “El Gobierno debe despabilarse, tiene que tomar decisiones, en función de darle previsibilidad a los productores, a toda la gama productiva de la Argentina, para que se dediquen a hacer lo que saben hacer que es producir, arriesgar, producir, trabajar, invertir. El Gobierno hace todo lo contrario. Hay doce tipo de cambio y le hace una propuesta al campo que es espantosa”, opinó.

Entonces, subrayó las posibilidades que tiene el país para competir en el contexto global. “Tenemos una oportunidad enorme: cuatro de las grandes cosas que el mundo necesita. Tenemos energía, con la segunda reserva de gas del mundo; tenemos conocimiento, talento argentino que vale y mucho; tenemos alimentos, con los commodities; y la minería, con la cuarta reserva de litio del mundo”.

Con este escenario, Santilli fue consultado sobre el rol de la oposición y afirmó que debe poner arriba de la mesa las propuestas. “La Coalición Cívica, el radicalismo, el PRO y Propuesta Republicana, de Pichetto, ya se reunió en Río Cuarto con una propuesta productiva, ahora viene una social y otra de energía, para pensar el plan de la Argentina que viene”, indicó.

Respecto a la posibilidad de ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Tengo todas las ganas, toda la vocación y toda la voluntad, pero me parece que no es momento para candidaturas”.

Consultado sobre el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, Santilli compartió su mirada sobre los principales referentes de la oposición. “Macri es un hombre muy importante en la Argentina, el hombre que generó un partido distinto a los tradicionales, que nos enseñó métodos de trabajo, que nos enseño el valor de la gestión y que llevó un partido provincial a ser un partido nacional a ser el primer presidente de los argentinos fuera del peronismo que termina su mandato. Todavía tiene mucho para seguir aportando”, describió.

Y reflexionó sobre su gestión: “No diría que fracasó, diría que nos faltó tiempo, que no hicimos un balance a penas asumió el gobierno sobre la situación en la que estaba el país, no estaba tan palpable, pero nos faltó el cantaclaro del comienzo”.

Ante una posible interna del expresidente con Horacio Rodríguez Larreta, el diputado expresó: “Tengo un cariño con Horario de muchos años, creo en su liderazgo, en su templanza para enfrentar las cosas, como enfrentó la pandemia. En su capacidad y en su garra como cuando se plantó frente al gobierno nacional. Creo que tiene todos los atributos de gestión y de métodos para cambiar la Argentina, pero el tiempo lo va a definir”.

En cuanto a él, se definió como “un luchador”, un hombre que disfruta del tiempo en familia y con sus amigos. Agradeció a sus padres por los valores que le inculcaron y le habló a un joven Santilli de 20 años: “Le diría que siga por ese camino, que trabaje, que sea buen tipo”. En el mismo diálogo contó que hace terapia, que cree que el amor debe ser cultivado todos los días y que espera que haya algo más allá después de la muerte. “Que haya otro lugar, otra oportunidad”, reflexionó.