Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, contó cómo lo encontró: “Esposado y en el piso”

escuchar

Alejandro Cipolla, abogado de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, habló este martes a la noche y señaló cuál es la situación actual del cantante tras su detención, bajo la causa que lo investiga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas, luego de una noche de descontrol que se habría iniciado en un boliche. El trapero fue aprehendido en el country del Banco Provincia, en General Rodríguez. Ante esto, su defensa aclaró cual es el panorama judicial que enfrenta y resaltó cómo lo vio cuando llegó al lugar: “Esposado y en el piso”.

El abogado de L-Gante brindó detalles de la causa que enfrenta el cantante

Acerca de la causa por la presunta privación de la libertad, Cipolla aseguró que “no era necesaria” la detención. En cuanto a las amenazas que habría realizado L-Gante con una arma de fuego, el abogado comentó: “Dio todo negativo. Elián no posee armas, no tiene nunca. Como real, lo único que sé hasta este momento es que hubo una trifulca entre allegados a él y a los denunciantes, en un boliche, nada más”.

“Hubo inclusive intervención de personal policial que llegó a la casa de L-Gante y nada más”, complementó el abogado. “Elián es una de las personas más famosas del país: ¿va a subir a alguien al auto y la va a privar de su libertad exponiéndose? ¿En las cámaras de seguridad se ve a una persona que fue forzada? No se ve nada, son las imágenes que se están filtrando a la prensa”, detalló Cipolla y sentenció: “Ahora está esposado y tirado en el piso”.

Acerca del lugar a donde será trasladado el cantante, Cipolla comentó: “Por motivos de seguridad no me permitieron decirlo, pero no va a ser acá, va a ser más en zona sur”. Además, insistió que aún no tuvo contacto directo con él y que no logró escuchar por completo su testimonio: “Con él no me dejaron hablar. Tomé noción de los hechos recién cuando estaba llegando y por los medios. Quise ingresar como corresponde a cualquier abogado y no se me permitió”.

¿Por qué detuvieron a L-Gante?

L-Gante fue detenido a raíz de un hecho que habría ocurrido el 27 de mayo, en el cual habría amenazado a dos empleados municipales con una pistola. De acuerdo al testimonio de uno de los denunciantes —cuya identidad se mantiene en reserva—, todo comenzó a la salida de un boliche en General Rodríguez, cuando el grupo de amigos del funcionario se enfrentó con allegados a L-Gante, quienes se hacen llamar ″LaMaflia”.

En medio del “incidente”, aparecieron dos agentes del personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana de la Municipalidad de General Rodríguez, quienes separaron e identificaron a ambos grupos. En ese marco fue que demoraron a amigos de L-Gante.

La palabra del abogado de los denunciantes de L-Gante tras su detención

Siempre según la denuncia, cuando el músico se enteró de esto, decidió ir a la casa del empleado municipal vecino. De acuerdo con el testimonio del denunciante, “lo amenazó, lo intimidó con un arma de fuego y lo obligó a él y a otra persona a subirse a un auto para hablar”, con el fin de que no detengan a su “gente”. Además, agregó que no solo lo agredieron a él, sino también a su familia.

“Lo que hizo Elián fue buscarlo (al denunciante) en la puerta de su casa, lo apuntó con una pistola y lo obligó a subir al auto mediante amenazas coactivas y lo lleva a pasear por General Rodríguez”, dijo Leonardo Sigal, abogado del denunciante. Y agregó: “En un momento (el cantante) llama a alguien y le dice: ‘Prepará el campo que a este perejil lo hacemos boleta’. El chico estaba aterrado, es un trabajador municipal”.

LA NACION