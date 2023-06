Un día antes de la detención: un fiscal pidió que L-Gante vaya a juicio por daños y amenazas contra una mujer

escuchar

Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, fue detenido hoy en un country de Moreno acusado de privación ilegal de la libertad, entre otros delitos. Pero ayer había recibido otra mala noticia desde los tribunales: un fiscal solicitó la elevación a juicio de un expediente judicial donde el cantante de la llamada Cumbia 420 está imputado por daños y amenazas sufridas por una joven con la que el músico había mantenido una discusión de tránsito.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, el requerimiento de elevación a juicio fue presentado ayer por el fiscal de Moreno Leandro Ventricelli. El representante del Ministerio Público también solicitó que sea juzgada por el delito de daños Tamara Báez, expareja y madre de la pequeña hija de L-Gante, y un comerciante identificado como Luis Ibáñez.

“Fueron varias las reuniones llevadas a cabo con las partes para lograr arribar a una solución alternativa del conflicto, pese a ello y al tiempo otorgado, no hubo acuerdo. Finalmente, sobre la base de lo relatado, entiendo que corresponde continuar con el paso del legajo a la siguiente etapa plenaria”, sostuvo el fiscal Ventricelli en el requerimiento presentado ayer.

Según sostuvo el representante del Ministerio Público, “se encuentra acreditado que el 8 de diciembre de 2021 a las 2.15, aproximadamente, Valenzuela [L-Gante], Báez e Ibáñez dañaron la camioneta Toyota RAV gris propiedad de Daniela V. [víctima y denunciante], produciéndole rayones y abolladuras varias”. Todo habría sucedido después de una discusión de tránsito en la ruta 5 y la calle Demaestri, en General Rodríguez.

Tamara Báez también podría enfrentar un juicio

“Se demostró también que el 8 de diciembre 2021, a las 2.15, Valenzuela hizo uso de amenazas para amedrentar a Daniela V., con quien previamente había mantenido una discusión de tránsito, manifestándole frases como ‘ya estás marcada, hija de puta, ya te voy a agarrar, ya te voy a encontrar’”, afirmó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.

Entre las pruebas, Ventricelli tuvo en cuenta la denuncia de la víctima, las declaraciones de una amiga de Daniela V., testigo de lo sucedido, de empleados del Centro de Monitoreo Municipal (COM) de General Rodríguez, de un comisario y oficiales de la policía bonaerense y del dueño de una radio.

“¿Sabes quién soy yo? Hija de puta, ¿qué te haces la loca?”, le habría dicho L-Gante a la víctima, según la denuncia, en el momento de la discusión de tránsito.

Cuando, en medio de su declaración, le preguntaron a la denunciante por qué pensaba que la recriminaban, Daniela V. respondió: “Todo fue porque no lo saludé o [no] pedí disculpas por haberlos pasado”. Y agregó: “Yo no realicé ninguna maniobra de encierro para con ellos. Creo que reaccionaron así porque los pasé. Nunca los encerré, quizá interrumpí su caravana. En el auto de Elián iban él y Tamara. No vi si iba un bebé o alguna otra persona. Nunca la vi a Tamara con un bebé”.

Según la víctima, L-Gante, después de bajarse de su auto, un Mercedes Benz, le pegó golpes de puño al capot de su camioneta y le espetó: “¿Sos loca vos? Hija de puta, no vas a chocar más bebés”. Agregó: “Elián tenía la linterna de su celular prendida. Yo me tapé la cara con el barbijo, él grababa y me decía ‘hija de puta, qué te haces la loca, ahora vas a ser famosa, te voy a dejar marcada por todos lados’. Todo eso me gritaba. Yo lo escuchaba con las ventanillas levantadas. Cuando filmaba estaba apoyado arriba del capot de mi camioneta”.

Siempre según el testimonio de la denunciante, antes de irse, L-Gante le dijo: “Ya estás marcada hija de puta, ya te voy a agarrar, ya te voy a encontrar”.