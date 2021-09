Alfredo Leuco: “Cristina no come vidrio y sabe que su única trinchera es el poder”

Este lunes, en su tradicional editorial de El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió a la postura que tomará Cristina Kirchner en el contexto de la crisis política que vivió el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO, que desencadenó la renovación de buena parte de su gabinete de ministros.

El periodista resumió en una pregunta los posibles opciones que tiene la vicepresidenta para los próximos tiempos. “¿Cristina quiere que Alberto se vaya o se quiere ir ella?”, inquirió Leuco.

“La gran pregunta es inquietante y estremecedora: ¿Cristina... quiere que Alberto se vaya o se quiere ir ella? Ella lo vació de poder y lo dejó flameando, con tanta debilidad, que con un soplido lo voltea”, arrancó Leuco, dando su punto de vista acerca de cómo emergió la figura del presidente de la semana de crisis luego de la derrota en las PASO.

“Ya voló por los aires el matrimonio por conveniencia y el pacto espurio entre ambos. El próximo remezón del terremoto de las urnas puede ocurrir antes o después del 14 de noviembre. Nada es seguro después de la implosión del Frente de Todos y la fractura expuesta del gobierno”, agregó.

A continuación, el conductor de El diario de Leuco comenzó a plantear qué pasos podrían ser los que llevará adelante la vicepresidenta.

“Yo pienso que ella quiere volver a sentarse en el Sillón de Rivadavia y tirar a Alberto por la ventana. Pero reconozco que hay quienes dicen que Cristina no quiere quedar pegada a la derrota más grave de la historia del peronismo y por lo tanto está levantando campamento para huir despavorida”, señaló.

Luego, el periodista explicitó la teoría de los que piensan que Cristina Kirchner piensa abandonar su cargo. “La idea sería abandonar el Titanic y aferrarse a los pocos salvavidas que quedan antes del hundimiento”, dijo.

Leuco agregó que el audio de la diputada Fernanda Vallejos en la que manifestaba su enojo con expresiones insultantes hacia el presidente “expone el verdadero pensamiento de Cristina”.

“Algunos analistas sacan como conclusión que después de la carta que consolidó la grieta en el gobierno, Cristina prepara el terreno para escapar -continuó Leuco-. Se llevara sus ministros, sus secretarios de estado, su hijo y sus carteras Luis Vuitton, repletas de dólares sucios de la corrupción más grande de la historia democrática”.

Más tarde, el conductor de LN+ aseguró que esa teoría era “especulación política” y apuntó cuál era su propia conjetura. “Me inclino a sospechar que más temprano que tarde, ella va a optar por quedarse con el poder formal para que coincida con el poder real”.

Luego, el periodista fundamentó su hipótesis. “Primero, porque ese desprecio por los demás y su soberbia inconmensurable, la hacen creerse la salvadora de la patria. Pero lo más importante que me lleva a pensar que Cristina va a intentar pasar a retiro a Alberto es que ella necesita el poder para huir de la cárcel y de las causas judiciales más probadas que la llevan a ese destino”, explicó.

“Cristina no come vidrio. Sabe que si renuncia para no contaminarse con la bazofia de Alberto, muchos jueces y fiscales irán a buscar su yugular. Su única trinchera es el poder”, aseguró el conductor de LN+.

“Cristina no se irá. Si las cosas se complican como parecen complicarse, a lo sumó empujará a Alberto para que se vaya él. Para que renuncie y se ponga en marcha la ley de acefalía”, insistió el conductor de El diario de Leuco.

Sobre el final, el periodista dio un resumen de lo que para él fue la crisis de la semana pasada. “Cristina asaltó gran parte del poder ejecutivo que es unipersonal. Eso es una asonada conspirativa, golpismo de palacio. Hizo arrodillar a Alberto delante de todo el país. Lo tiene agarrado de los huesos”, dijo.

“La autoridad presidencial quedó hecha trizas. En broma y en serio, en las redes dicen que Alberto se quedó con la última palabra: ‘Si, Cristina’”, concluyó.