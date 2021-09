Alfredo Leuco: “Demoran la vuelta de los varados porque suponen que van a votar a la oposición”

Alfredo Leuco encabezó un duro análisis sobre la actitud del oficialismo en la víspera de las PASO. “El gobierno de los Fernández quiere que vote la menor cantidad de gente posible y que haya la mayor posibilidad de hacer trampas en las elecciones del domingo”, advirtió previo a indicar que “hay que estar alertas y fiscalizar con pasión y rigurosidad”.

En el editorial que preparó para su programa en LN+, recordó la frase del precandidato a diputado por la provincia de Entre Ríos y exministro Rogelio Frigerio, cuando indicó que “los presos van a votar pero los argentinos que viven en el exterior, no”.

Con ese textual en mano, recordó el decreto de Mauricio Macri donde habilitó el voto por correo para argentinos que viven en el exterior en ciudades alejadas a la embajada y que fue derogado por la administración de Alberto Fernández. “Dicen que volvieron mejores y a ampliar derechos pero, en realidad, vinieron peores, más autoritarios, a cercenar derechos y a poner la democracia a su servicio”, arremetió.

El Diario de Leuco - 7 septiembre 2021

Luego, procedió a explicar el proceso electoral para ciudadanos que viven en el extranjero. “Si alguien vive en Berlín, puede votar en la embajada. Pero si alguien vive en una ciudad más alejada, los Fernández los obligan a viajar porque ya no puede utilizar el correo para mandar su voto como hace la inmensa mayoría de los países democráticos y razonables del mundo”, continuó.

Pero luego continuó con “las trampas” del oficialismo para las elecciones. “Otra trampita es demorar el regreso de los miles de varados. El oficialismo supone que porque viajaron al exterior van a votar a la oposición y demoran su vuelta con chicanas absurdas”, indicó Leuco. Pero luego de advertir “la falta de información oficial” que se difundió desde el Gobierno de cara a las elecciones, enfatizó: “Están convencidos de que mientras menos gente vote, mejor les va a ir a Alberto y Cristina”.

Cerrando el editorial, Alfredo Leuco puntualizó en dos temas que se tratan en la política nacional hace varios años pero sin avances: la boleta única de papel que “hace que el conteo de votos sea más rápido y fácil de controlar” pero “los muchachos peronistas se niegan con fiereza”; y la ley de Ficha Limpia.

Sobre este último punto se detuvo unos segundos. “La propia Victoria Tolosa Paz cometió el sincericidio de decirlo con todas las letras. No quieren Ficha Limpia y puso una serie de excusas insólitas para no decir lo que realmente piensan: que les interesa un pepino que haya dirigentes más honrados y que no roben”, arremetió.

La mencionada Ley de Ficha Limpia impediría que los procesados se presenten a elecciones y fue rechazada en varias oportunidades por el oficialismo. “La división de poderes, limpieza electoral y la libertad de elegir son pilares donde se asienta una sociedad más equitativa y desarrollada y una apuesta gigante a que nuestros hijos no crean que la única salida es Ezeiza”, finalizó.

LA NACION