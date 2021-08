Alfredo Leuco, muy duro contra Alberto Fernández: “Cristina lo asfixia y no lo deja tomar casi ninguna decisión”

“La casa no está en orden. Alberto no sabe, no contesta y no gobierna”, así comenzó Alfredo Leuco su nuevo editorial en LN+. Con críticas muy duras contra el Gobierno, el periodista repasó todos los actos que Alberto Fernández compartió con Cristina Kirchner en estos últimos días e hizo un análisis sobre la relación entre ellos.

“Cristina es agresiva y autoritaria pero, por ahora, no come vidrio ni quema plata. Ella se da cuenta de la niebla mental que envuelve a su pupilo”, expresó Leuco. Tras repasar los dichos de la vicepresidenta como el “poné orden, Alberto” y cuando le indicó al Presidente que no tomara de una botella de agua, arremetió: “[Cristina] lo asfixia, lo reduce a la servidumbre y no lo deja tomar casi ninguna decisión. Por eso, Alberto hoy es un arquero que mete adentro las pelotas que van afuera y duda en salir o quedarse en la línea del arco cuando viene un centro peligroso sobre el área. Está sometido y nos somete a todos los argentinos a los retos despóticos de Cristina”.

Alberto, la casa no está en orden. Leuco le da su palabra.

Luego, el periodista recordó un fragmento del editorial de Carlos Pagni que utilizó para completar su exposición. “Pagni finaliza su columna de opinión con una frase que le dijo un colaborador de la jefa del jefe de Estado: ‘Pobre Alberto, no puede contener a Fabiola y pretenden que le ponga límites a Cristina’. Patético, demoledor. Los memes y las burlas están a la orden del día y del ridículo nunca se vuelve, decía el general Perón”, completó.

Para finalizar, repasó los videos que circulan del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, la cifra de muertos por Covid-19 en la Argentina y recordó la pobreza y desocupación en el país. “Como si esto fuera poco, Cristina comete un sincericidio brutal porque dice que necesitan varios años más de gobierno. Por ahora, Cristina le dice: ‘Poné orden’, porque la casa no está en orden”, finalizó.

LA NACION