Ernesto Tenembaum, sobre las últimas medidas del Gobierno: “Me generan desprecio”

Ernesto Tenembaum criticó en términos muy duros el paquete de medidas económicas que anunció el gobierno por considerarlas “desesperadas” e “irresponsables”, y dijo que la idea de “poner plata en el bolsillo de la gente” para ganar las elecciones le genera “desprecio” porque que genera una relación “totalmente gorila” con el electorado.

“Hay una idea de cambiar la opinión de la gente con plata. O sea, le cambio la opinión con plata en el bolsillo. Esta idea me parece muy difícil de justificar y me genera un poquito de desprecio”, dijo el conductor de radio Con Vos.

“El Gobierno debería tratar de que más gente lo entienda y hacer un plan a largo plazo que sea sostenible en el tiempo”, dijo Tenembaum, y comparó la situación actual con el gobierno de Raúl Alfonsín y el Plan Austral de Juan Vital Sourrouille.

“Pasaron cuarenta años y seguimos en la misma, en parte porque pasan estas cosas”, consideró, y agregó: “Lo que veo es: ‘perdimos las elecciones, pongamos guita en el bolsillo de la gente’, y la verdad, no es así cómo funcionan las cosas, así es como funcionan mal”.

Para Ernesto Tenembaum el enfoque el gobierno "en términos de tu relación con el electorado es tremendamente gorila" Archivo

“Me parece un enfoque que no te asegura ganar las elecciones y que puede generar un problema después, es un enfoque que en términos de tu relación con el electorado es tremendamente gorila, porque ‘los compro con plata y por eso me votan’, no es que los compro con una mejora de su situación. Por donde lo veo el enfoque económico del gobierno poselectoral me parece realmente irrespetuoso con la gente”, fustigó.

Más adelante, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? profundizó las críticas: “Tener un plan económico como pasaba en la época de Sourrouille no te va a garantizar que salga bien porque tenés endeudamiento, factores de poder, pujas distributivas pero te da una posibilidad, te da una chance; pero no es lo que está pasando en el país”.

“Hay un ministro de Economía, Martín Guzmán, con muy poco poder que tenía un plan y un equipo, y lo están despellejando todo el tiempo, y cuando suceden las elecciones aterriza la irresponsabilidad de decir ‘pongamos plata y la damos vuelta’, dudo que la den vuelta, por ahí la achican o por ahí la agrandan. Construir un país distinto es exactamente lo opuesto”, finalizó.