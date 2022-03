Eduardo Feinmann admitió que no vio un clásico del cine argentino y se defendió ante Jony Viale: “Es grasita”

Este martes, en el tradicional pase que realizan Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+, ambos conductores tuvieron una discrepancia al referirse a una saga de películas muy populares del cine argentino: Los bañeros más locos del mundo. Los periodistas trajeron a cuento esa realización nacional para compararla con la visita que realizó Alberto Fernández a una clase de aquagym, pero mientras que el conductor de +Realidad señalaba que esa era “la película por excelencia”, su colega de El noticiero de LN+ señaló que no le gustaba y la tildó de “grasita”.

El desacuerdo sobre Los bañeros más locos del mundo se inició entre ambos periodistas cuando hablaba de la clase de aquagym que visitó este martes el presidente de la nación Alberto Fernández en el partido de Malvinas Argentinas. “Hoy no sé si lo viste al Presidente haciendo un poquito de deporte con las chicas en el natatorio”, introdujo Viale.

En pantalla, en tanto, aparecían las imágenes del mandatario acercándose, mientras aplaudía y bailaba, a una pileta llena de señoras que lo saludaban. Mientras extendía su mano hacia las mujeres, Fernández les pedía: “No me tiren al agua, no me tiren al agua”. “Esto (por el video) se publicó al mismo tiempo que se conocía la inflación”, expresó Viale, en referencia al índice de la inflación de febrero, difundido hoy, y que fue de 4,7 por ciento.

Alberto Fernández visitó un natatorio en el partido de Malvinas Argentinas este martes

“Tremendo -intervino Feinmann-, y además en el tuit del Presidente dice algo así como ‘Es un día de celebración’”. “Estamos celebrando casi un cinco por ciento de inflación”, añadió el conductor de +Realidad y arremetió: “Vos sabés que estamos gobernados por los bañeros más locos del mundo, ¿No? No nos dimos cuenta todavía”.

Ante la ocurrencia de su colega, Feinmann se rió y dijo: “Había una película, ¿no?”. A lo que, ofendido, Viale replicó: “¿Cómo había una película? Los bañeros más locos del mundo. La película por excelencia”.

“Ese tipo de películas me parecían un poquito grasitas”, sentenció, lapidario, Feinmann. “No, no no, estoy no lo voy a permitir”, fingió enojo Viale. “Me parecía grasita. No me gustaba. Perdón, ¿puede no gustarme? ¿No tengo la libertad de decir que algo me gusta o no me gusta?”, preguntó el conductor de El noticiero de LN+.

Los bañeros más locos del mundo generó discrepancias entre Feinmann y Viale

“¡Dios mío! Es cultura popular”, defendió el filme Viale. “No me gusta”, repitió Feinmann. “Emilio Disi, (Guillermo) Francella, Gino Renni, Paolo el Rockero”, enumeró el hombre de +Realidad a los protagonistas de la saga de Los bañeros. “Francella es palabras mayores, pero...”. Entonces, intervino Lucas Morando para apoyar la postura de Viale: “Es lo mejor que ha dado el cine argentino. Viene eso y 9 Reinas”.

A continuación, y a pesar de la fallida introducción, Viale invitó a Feinmann a ver un fragmento de la película de la que estaban hablando. Allí se lo veía a Francella como guardavidas en la costa, que ayuda a salir del agua a una persona, lanzándole el salvavidas desde una distancia importante y embocándoselo justo en la cabeza. Todo con un montón de gestos exagerados y morisquetas de todo tipo.

Al regresar de ver las imágenes del filme, en la pantalla se veían en un lado Los bañeros más locos del mundo y en el otro, a Fernández en la clase de aquagym y entonces Viale remató: “Estamos gobernados por Los bañeros más locos del mundo”. “Es patético. Lo de hoy del Presidente fue patético, da vergüenza propia y ajena”, apuntó Feinmann.

“El timing -añadió Viale-. Se publica 4,7 por ciento de inflación y al mismo tiempo sale Alberto con las chicas haciendo aquagym”. “Dios mío”, concluyó Feinmann, antes de que ambos pasaran a otro tema.