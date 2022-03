Repudian en República Dominicana los dichos de Viviana Canosa sobre ese país: “Nos faltó el respeto”

“La sociedad está vulnerada, harta. Se detuvieron vidas. Ustedes se divierten con que nos van a dar clases de merengue gratis. ¿Por qué no se van a la m…?”. Con esa frase, Viviana Canosa opinó sobre el discurso de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ante los acuerdos de dicho país con la Argentina y causó el enojo de los dominicanos.

La conductora se refirió en su programa Viviana con vos (A24) al comentario del mandatario que hizo en el marco de la firma de compromisos para promover el desarrollo hidrocarburífero entre ambas naciones, en donde expresó: “Nuestro país recibe miles de argentinos todos los años y nosotros estamos muy contentos que vayan a hacer turismo. Queremos que cada vez vayan más y, como parte de estos acuerdos, cada argentino que nos visite tendrá una clase de merengue gratis”. Al escuchar esto, la presentadora de televisión realizó diversas críticas que trascendieron en aquel país y fue el periodista Sergio Carlo quien opinó sobre lo sucedido, en diálogo con Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live.

Los dichos de Viviana Canosa sobre República Dominicana

“Básicamente no conocía quién era Viviana Canosa, honestamente, no le tengo repudio a ella. Sin embargo, de la forma que dijo lo que dijo y siendo que entiendo la situación que está pasando Argentina, entiendo que es una queja a los políticos que joden al ciudadano, y esto es lo que pasa en nuestros países latinoamericanos”, comenzó el ciudadano centroamericano.

Por otro lado, el locutor se refirió al trabajo de la periodista y criticó los dichos que expresó en vivo: “Uno como periodista, como locutor, como persona que tiene el chance de hablarle a miles de personas, tiene que tener mucho cuidado cuando nos salimos de nuestras fronteras cuando nos referimos a algún caso particular”.

Sobre los sentimientos que le surgieron a la hora de escuchar a la conductora, sostuvo: “A mí, me dolió en lo personal y en la bandera tricolor que llevo en mi corazón. Dentro de su enojo con el presidente argentino, que tiene todo su derecho, entró también el malestar que ella sentía y lo demostró ante el folklore dominicano, nuestra música dominicana, el merengue, que incluso es patrimonio de la humanidad hoy en día”.

En ese sentido, Carlo explicó que los dichos de Canosa afectaron a la sociedad dominicana por cómo se refirió a su cultura. “Yo no tengo ninguna afiliación con el mandatario dominicano en lo absoluto, al contrario. En mi programa yo lo critico, no lo estoy defendiendo a él, estoy defendiendo a mi bandera y al orgullo dominicano. Cuando dijo que nos vayamos a la m… con el merengue, a mí me dolió”.

Un periodista de República Dominicana apuntó contra los dichos de Viviana Canosa sobre su país

“Una cosa es que te quejes de una situación, con todo el derecho del mundo si no estás de acuerdo, y otra cosa es faltarle el respeto a una nación”, opinó.

Por otro lado, elogió a los argentinos que él conoce y puntualizó: “Los adoro y son una maravilla. Los turistas argentinos que van a nuestro país disfrutan muchísimo de nuestras playas y de nuestra cultura. Somos personas sabrosas, como decimos nosotros, esa es la esencia del dominicano. Entonces creo que fue injusto de su parte expresarse de esa forma dentro de su inconformidad ante la bandera de nuestro país y no me pareció bien”.

En relación a Canosa, reiteró: “No es justo que esta señora hable del presidente de esa forma. Hay algunos que dicen que la sacamos de contexto y no, señor. Yo lo vi completo y ella se refiere al presidente de Argentina, pero en el momento de hablar del chiste que hizo nuestro presidente en un evento que no lo veo mal, y mira que critico absolutamente todo, pero en ese momento no lo vi mal porque es nuestra cultura”.

Y agregó: “No nos cayó bien, porque dentro del contexto y la queja contra su presidente, mezcló a República Dominicana en su queja y no es justo”.

El encuentro entre Alberto Fernández con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Esteban Collazo - Presidencia

Luego de hacer un descargo y expresar lo que sintió el pueblo dominicano, Carlo reflexionó: “Nuestro presidente estaba haciendo un acuerdo con el presidente de ustedes, donde dos naciones pueden beneficiarse. ¿Qué hay de malo con eso? Ahora, lo que haga su presidente en Argentina con ese beneficio, ese no es problema nuestro y no tiene que criticar al presidente de Dominicana cuando hizo un acuerdo de forma legal. Quéjate de tu país, pero a mí no me metas en eso”.