Eduardo Feinmann y Jony Viale fueron sorprendidos en vivo por un mensaje de Luis D’Elía: “Es un gran televidente”

Este miércoles, en su tradicional pase, Eduardo Feinmann y Jony Viale comentaban los temas de actualidad: los nuevos tipos de dólar, las declaraciones de Alberto Fernández en Tecnópolis y hasta el debate por la vivienda ociosa y una posible renta al respecto. El programa llevaba su curso hasta que el conductor de +Realidad interrumpió a su colega: “¡Che! ¡Me dicen que tuiteó Luis D’Elía sobre nosotros!”. Automáticamente, la curiosidad los llevó a mirar la cuenta del dirigente kirchnerista.

Ahí, leyeron el mensaje que puso en sus redes sociales. “El pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale parece un diálogo entre dementes. No registran que los formadores de precios y los operadores financieros son militantes de Juntos por el Cambio #ReTruchos”, escribió. Hacía referencia a un tema que se venía dando en el piso de LN+: la inflación que golpea a los alimentos.

El pase entre @edufeiok_ y @JonatanViale parece un diálogo entre dementes

No registran que los formadores de precios y los operadores financieros son militantes de "Juntos por el Cambio" #ReTruchos — Luis D'Elia (@Luis_Delia) October 12, 2022

En ese momento, Feinmann acotó sobre D’Elía: “Es un gran televidente. Él y sus cinco hijos deben estar viendo esto”. Con ironía, Jony Viale sumó: “¿Esto se verá en Irán?”.

Para continuar con lo que acababan de leer, señalaron que el propio dirigente kirchnerista, en las últimas horas, dio por muerta a otra compañera de espacio, Pimpi Colombo. Incluso, le dedicó un sentido mensaje de despedida en las redes sociales... pero estaba viva.

“Luis querido estoy muy bien, militando con Guillermo Moreno para q vuelva un gobierno peronista. Me alargaste la vida”, escribió ella. Él le respondió: “Pimpi casi me muero de dolor cuando me dieron la noticia (falsa). Sabés bien lo que te queremos y valoramos Abrazo grandote”.

“Chequeá un poco”, dijo Viale al aire, a lo que Feinmann acotó: “La dio por muerta y ella le tuiteó que estaba bien”. Acto seguido, agregó: “Dice eso ¿y los dementes somos nosotros? Deberías estar en cana, por delincuente”.

Pimpi casi me muero de dolor cuando me dieron la noticia (falsa)

Sabes bien lo que te queremos y valoramos

Abrazo grandote — Luis D'Elia (@Luis_Delia) October 12, 2022

LA NACION