El dato sobre las elecciones PASO en Santa Fe que preocupó a Luis Novaresio: “El sistema está crujiendo”

Juntos por el Cambio arrasó en las elecciones primarias de la provincia Santa Fe y superó por 35 puntos al peronismo. Las derivaciones de lo que se consideró una “paliza” histórica para el gobierno nacional fueron analizadas por los periodistas de LN+ durante el pase del programa Buen día Nación de Luis Novaresio con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Marina Calabró.

El exministro de seguridad provincial Maximiliano Pullaro venció a su rival Carolina Losada y se transformó en el candidato más votado de la provincia, dejando muy lejos al peronista Marcelo Lewandowski, que aspiraba a convertirse en el postulante más votado individualmente. Es decir, la sumatoria de votos de todo el peronismo quedaba este domingo a 37 puntos debajo de Juntos por el Cambio y cosechaba poco más de la mitad de los sufragios con los que Omar Perotti accedió a la gobernación en 2019.

“Omar Perotti sufrió una paliza estrepitosa porque hizo un pésimo gobierno, pero hay otro dato, que es el ausentismo: elección tras elección se va perdiendo el 5% de participación”, comentó Novaresio y advirtió: “El ausentismo es grande y el sistema está crujiendo, cuatro de cada diez santafesinos no fueron a votar. Ojo con este tema”.

Horacio Rodríguez Larreta levanta la mano de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

A la caída general del peronismo se suma que los candidatos alineados con el Frente Renovador del precandidato presidencial Sergio Massa, y los de Agustín Rossi, santafesino y precandidato a vicepresidente, terminaron muy postergados. Para Massa y Rossi, los resultados de la elección primaria solo reportaron malas noticias.

Como informó LA NACION, en el caso del tigrense, que se mostró con Perotti hace diez días, la elección a la intendencia de Rosario arrojó un sorpresivo triunfo para Juan Grabois, su rival en la interna, a través de Juan Monteverde (Ciudad Futura) que le ganó la interna al peronista Roberto Sukerman y enfrentará al actual intendente Pablo Javkin, del Frente Progresista, en las elecciones del 10 de septiembre; para el jefe de gabinete de Alberto Fernández, los resultados también fueron muy pobres: su delfín para la gobernación, Leandro Bussato, terminó cuarto, muy lejos de Lewandowski, y por debajo del camporista Marcos Cleri y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita.

“Siempre me resistí a nacionalizar una elección provincial, pero no puedo evitarlo”, dijo en este sentido Novaresio. Y agregó: “Santa Fe con esta brutal paliza le dijo no al kirchnerismo y le dijo no al gobierno nacional, les guste o no les guste”.

Para cerrar, el periodista nacido en Rosario, sostuvo: “Y también es un sopapo para el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, porque Rossi forma parte de este peronismo que ayer recibió una paliza. Sergio Massa tiene pequeños referentes en Santa Fe, pero Rossi tiene muchos dirigentes del peronismo en esa provincia”.

