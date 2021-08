Jorge Lanata reveló nuevos detalles sobre las visitas a la Quinta de Olivos: “También funcionaba como spa”

Durante la última emisión de Periodismo para todos (eltrece), Jorge Lanata no solo reveló contratos millonarios para El Destape, el sitio que difundió los videos de Olivos, sino que además, volvió a hablar sobre las visitas a la residencia presidencial durante la cuarentena.

El periodista enumeró la cantidad de personas que asistieron a la quinta y describió los rubros a los que se dedicaban, varios de ellos, a la estética y la belleza. “Parece que Olivos también funcionaba como spa”, lanzó de forma irónica.

Durante su monólogo, al inicio del programa, Lanata arremetió contra la propuesta del presidente de donar la mitad de su sueldo como reparación, tras el festejo por el cumpleaños de Fabiola, a pesar de no considerar que hubo delito. “En la causa por violación de la cuarentena el Presidente no puede ser juez y parte. El hecho de proponer una reparación, como si ya todo estuviera terminado, es de una soberbia increíble realmente. Soberbia que se manifiesta en su peor momento de imagen y credibilidad”.

Luego, continuó: “Por un lado Alberto dice que no es un delito lo que hizo y por el otro, que quiere reparar. ¿Perdón? ¿Qué es lo que proponer reparar si dice que no hubo daño, porque no hubo delito? Más allá de las contradicciones del argumento de Alberto, hay una cosa que pasa con esto: esto no se arregla con plata”. El comunicador aseguró que las reuniones en Olivos durante 2020 no se redujeron al cumpleaños de Fabiola y que no todas estuvieron relacionadas con el trabajo esencial de las autoridades, sino que varias tuvieron motivos sociales.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

Lanata también hizo referencia a la defensa que el mandatario realizó sobre el Olivosgate, cuando desde el Gobierno argumentaron que si no hubo contagio no hay delito. “Siguiendo con ese razonamiento, podríamos decir que si tirás un misil a un avión con 500 pasajeros y le errás, no es delito”, sostuvo.

Fiel a su estilo, el periodista aprovechó para lanzar algunas bromas al respecto: “Esta semana Alberto dio clases virtuales en la UBA, cuando se conectó dijo: ‘¿Vieron lo que les expliqué durante los últimos años? Bueno, no es tan así'. Lo que Alberto dicta es teoría del delito y lo que ejerce es la práctica”.

Jorge Lanata: “Parece que Olivos también funcionaba como spa”

Más tarde en el programa, Lanata volvió a referirse a los encuentros en Olivos y señaló: “Los invitados al cumple de Fabiola son como los personajes de un reality: cuando salen de la casa, hablamos de la vida de ellos, y en un par de meses no nos acordamos ni quiénes son”.

El periodista habló de Sofía Pacchi y dijo de forma irónica: “El Gobierno había dicho que no laburaba más para la primera dama, pero el miércoles volvió a laburar a la Rosada. Se dieron cuenta que era ella porque llegó con una botella de champagne en la mano. Ahora que viene la primavera capaz la vemos tomando sol en traje de baño en el patio de las palmeras, vaya uno a saber”. “Pobre Fabiola, el próximo cumpleaños va a ser un bajón, ni Dylan va a querer ir”, indicó en chiste Lanata.

Fabiola Yáñez y Sofía Pacchi, en la Casa Rosada

Ya más serio, relató que desde su equipo periodístico continuaron encontrando visitas a la residencia durante la cuarentena estricta. En este sentido, señaló que el 4 de mayo de este año Yamila Chamma, cirujana plástica, estuvo durante cinco horas en Olivos. “Si uno le ve la cara a Alberto sabemos que para él no era, porque no le hicieron un carajo. Habría que ver Fabiola...”, bromeó.

Finalmente, reveló: “Hubo 148 visitas relacionadas con peluquería, moda, ejercicio, coaching y servicios de estética”. Como era de esperar, hizo un picante comentario al respecto: “Además de salón de fiesta, parece que Olivos también funcionaba como spa”.

LA NACION