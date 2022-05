Viviana Canosa hizo un inesperado anuncio frente a las próximas elecciones: “No descarto ser candidata”

Viviana Canosa es la estrella de tapa en la última edición de Sábado Show, la revista del diario El País de Uruguay. “Conductora justiciera”, se titula el artículo en el que la periodista argentina insultó al presidente Alberto Fernández, habló sobre los rumores que la vinculan al mandatario Lacalle Pou y reveló que la están evaluando para los comicios de 2023.

“Me están estudiando para las elecciones del año que viene”, afirmó Canosa en referencia al acto cívico que se llevará a cabo en octubre de 2023 y que definirá, entre otros cargos, al próximo presidente de los argentinos. “No descarto ser candidata”, adelantó la periodista. Cabe recordar que no es la primera vez que se habla de una posible incursión en la política por parte de Canosa, que utiliza el aire de su programa, Viviana con vos (A24), para opinar sobre la realidad del país y criticar con dureza a la clase dirigente.

Viviana Canosa, una "conductora justiciera" según la revista uruguaya Sábado Show (Foto: Capura de video) captura de video

Fiel a su estilo, en la entrevista la conductora habló sobre la actualidad argentina, insultó al presidente y criticó el fallo del juez Lino Mirabelli en el marco de la causa de la fiesta de Olivos. A cambio de una multa de tres millones de pesos en total, el magistrado sobreseyó al mandatario y a la primera dama, Fabiola Yáñez. “Alberto Fernández es un mentiroso, un pel... y un hijo de p...”, sostuvo Canosa.

También se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el presidente uruguayo Lacalle Pou. Desde la revista local no dudaron en preguntarle sobre dichas versiones, y la conductora no tuvo problema en responder. Aunque le parece “un tipo atractivo”, dijo que no hay ningún tipo de romance. Sin embargo, deslizó con picardía: “Es un tipo con poder, pero simple. Me gusta esa clase de hombre”. Además, recordó su comentada entrevista con el mandatario en 2020. “Me gusta ejercer seducción sobre mis entrevistados, pero no es una seducción de levante”, remarcó.

Viviana Canosa en la tapa de la revista Sábado Show de Uruguay (Foto: Instagram @vivianacanosaok)

Canosa, a la que definieron en el artículo como “la periodista política más exitosa” de Argentina, dijo también que Uruguay es uno de sus destinos favoritos y afirmó que cada año elige la ciudad de Rocha para desconectar y recargar energías. “Amo Uruguay, hago mis retiros espirituales en Rocha”, aseguró la conductora.

La periodista celebró haber salido en la revista con un posteo en Instagram. “¡Muchas gracias, Uruguay!”, escribió y compartió la tapa de la publicación con sus casi 800.000 seguidores. Como no podía ser de otra manera, los vecinos orientales enseguida le hicieron sentir el calor “charrúa” con mensajes repletos de admiración. “¡Sos la número 1!”, escribió una usuaria. “¡Te amamos!”, escribió otra. “Si te preguntan decí ‘¡de Peñarol!’. Saludos y bienvenida siempre a Uruguay”, le comentó otro seguidor.

En las últimas horas, la periodista fue tendencia en las redes sociales por su fuerte cruce con el Jorge Yoma, al que directamente echó de su programa tras una acalorada discusión. “La verdad te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le manifestó al exembajador en Perú.

Viviana Canosa echó de su programa a Jorge Yoma

Y agregó: “Me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, quiero que te vayas del programa porque realmente puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo”.