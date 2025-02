El fuerte cuestionamiento de Luis Juez a la sociedad, después de criticar a Axel Kicillof: “Es como un caballo en una terraza”

En medio de la sesión en el Senado, Luis Juez celebró la aprobación de las leyes debatidas, como la suspensión de las PASO y la implementación del juicio en ausencia, pero cuestionó a la sociedad argentina por votar al kirchnerismo. Además, defendió al presidente Javier Milei por el escándalo de $LIBRA y dijo que es “ingenuo”.

“Estamos sancionado leyes importantes, con vergüenza como sociedad y como dirigentes políticos porque estamos aprobando una ley que viene a reemplazar ese mamotreto inconstitucional que fue el memorándum con Irán”, comenzó en diálogo con José Del Rio, por LN+, en referencia a la implementación del juicio en ausencia, que busca esclarecer los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, donde hay ocho ciudadanos iraníes implicados. En este contexto, agregó: “Hoy sancionamos una ley que va a permitir poner a la Argentina donde tiene que estar. No pactamos con estados terroristas, lo tendríamos que haber hecho 20 años atrás”.

Luego, continuó: “La ley de reincidencia y reiterancia le podría servir al inútil de [Axel] Kicillof, para que en lugar de estar diciendo boludeces en los medios de comunicación esté menos preocupado por el TikTok y más preocupado por la seguridad de sus vecinos. Hace 50 años que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Pero si tenés un gobernador que es como un caballo en una terraza, que no sabés cómo llegó ahí arriba, la gente debería plantearse qué tipo de dirigentes tiene, por qué le da la posibilidad a semejantes inútiles que están todo el día haciendo política partidaria en lugar de resolver los problemas de los vecinos”.

Juez señaló que a Kicillof le va bien en las elecciones y dijo que es “peligroso como tiroteo en un ascensor”. “Le están matando todos los días un pibe y el tipo sale a discutir. Resolvé los problemas. No se puede eximir de la responsabilidad. Lo digo con dolor porque la gente vota esto. No quiere que le roben pero vota ladrones, no quiere que le mientan pero vota estafadores, quiere gente seria y vota chantas. La sociedad tiene una gran responsabilidad de poner estos tipos de dirigentes a tomar decisiones”, explicó.

Por otra parte, el senador tomó postura en el escándalo entre el Presidente y la criptomoneda $LIBRA, sobre el cual sostuvo que el mandatario es “decente e ingenuo”. “¿Cuál es el beneficio de Milei? Esto habla de una ingenuidad monstruosa, de hacer algo sin dimensionar el daño que podía provocar. Conozco a todos desde hace 40 años y este es es un tipo esencialmente decente”, declaró.

Como abogado penalista, Juez afirmó que $LIBRA es una estafa “sin lugar a dudas”, sin embargo, destacó que no hay motivo por el cual el Presidente la compartiría si no fuera por un acto de ingenuidad. El senador también se jacto de conocer “hábiles estafadores” y argumentó: “A un año de altísima imagen, Milei no tiene militancia ni punteros políticos y sus mayores patrimonios son su honestidad y brutalidad para hablar”.

“Eso es lo que la gente abraza porque el tipo dice y hace lo que piensa. ¿Por qué la pulverizaría? Lo digo con objetividad. Ahora, no tengo ninguna duda que hay que investigar y la Justicia tiene que actuar con celeridad, prontitud, firmeza e independencia. No sé si podría decir esto de otro presidente. Estamos frente a un tipo extremadamente honesto, pero también extremadamente ingenuo”, sumó y cuestionó a la oposición por impulsar la creación de una comisión investigadora, la cual fracasó. “Todos estos bandidos y sinvergüenzas que durante años se callaron la boca ahora son todos Perry Mason y están con una lupa”, apuntó.

