El irónico comentario de Guadalupe Vázquez tras la explicación de Gabriela Cerruti sobre la foto de Alberto Fernández dormido

Guadalupe Vázquez lanzó este martes un irónico comentario sobre la explicación que brindó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, acerca del video en el que se puede ver a Alberto Fernández durmiendo durante el acto de asunción de Gustavo Petro en Colombia. Según los dichos de la portavoz, el Presidente “estaba pestañeando” cuando fue tomado por la cámara. Sin embargo, la periodista, que junto a Francisco Olivera tomó la posta de la conducción de Buen día Nación (LN+) frente a la ausencia de Luis Novaresio, no pareció aceptar esa versión.

Todo surgió a partir del análisis que hizo Olivera en el pase matutino con el programa 8.30 AM sobre la reacción del dirigente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, frente a la compleja situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Kirchner. Concretamente, el periodista hizo mención al tuit que publicó Larroque este lunes, en el que afirmó: “Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país”.

El irónico comentario de Guadalupe Vázquez ante la explicación de Gabriela Cerruti sobre la foto de Alberto Fernández dormido

“Le habla al núcleo duro (por el kirchnerismo), quiere retener”, aseguró Olivera. “Pregunta nada más, no sé la respuesta: ¿qué va a pasar con ese núcleo duro y los aumentos de tarifas que vienen? ¿Se van a tragar el sapo?”, se preguntó. “Claro, ¿cómo van a militar ese tarifazo?”, agregó Vázquez.

En este contexto, Débora Plager, que junto a Marina Calabró conducen el noticiero de las 8.30 ante la ausencia de Luis Majul, agregó que los ajustes también van a afectar a los sectores medios, y afirmó. “No es que solamente es para el 10% los ricos, como había dicho en su momento Cerruti, cuando todavía estaba Martín Guzmán (en el Ministerio de Economía)”. Esta frase le dio el pie a Calabró para hacer una consulta: “¿Cómo anda Cerruti? ¿Alguien sabe?”. En ese momento, Vázquez recogió el guante y respondió entre risas: “Cerruti anda diciendo que Alberto no se quedó dormido en Colombia”, a lo que su colega le reaccionó incrédula: “Ah, ¿no? No la escuché”, exclamó.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una de sus conferencias de prensa Captura

Intrigada, Plager repreguntó: “¿Qué fue? ¿Estaba meditando?”. Y Vázquez respondió: “Estaba pestañeando”, lo que desató las risas de todos los presentes. “¡Pestañeó como 10 minutos!”, agregó con ironía la columnista de Buen día Nación, y su compañero admitió: “A todos nos ha pasado, igual”.

Ante este debate, Plager contó una anécdota personal para graficar mejor la situación. Según su testimonio, cuando su abuela se quedaba dormida ella se lo recriminaba y la mujer le respondía: “No, estaba meditando”. Y la periodista señaló: “Le faltó decir eso”.

“Era mejor el argumento Plager, ¿eh?”, acotó Calabró divertida con la anécdota y dijo con sarcasmo: “Es hermoso. Si no existiera, habría que inventarla a Cerruti”. Plager, sin dudarlo, le siguió el juego: “La amiga preferida de Marina y de Guadalupe”.

La polémica imagen de Alberto Fernández durante el acto de asunción de Gustavo Petro

El presidente Alberto Fernández participó el domingo de los actos de asunción del flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer dirigente de izquierda en ocupar la primera magistratura en la historia del país sudamericano.

Durante el acto, se vio al presidente argentino cansado y hasta fue fotografiado en un momento en el que parece haberse dormido. Sucedió mientras su par colombiano daba su discurso.

¿Se quedó dormido? Alberto Fernández durante el acto de asunción de Gustavo Petro

Desde el entorno de Cerruti, explicaron, sin embargo, que “no es cierto” que Fernández se haya dormido durante el acto, y afirmaron que estuvo interactuando con integrantes de su comitiva y que disfrutó particularmente de algunos discursos.