El irónico comentario de Luis Majul tras el rechazo de Ricardo Lorenzetti a la “proscripción” de Cristina Kirchner: “¿Todavía no llegó?”

El juez de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, negó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esté proscripta, como ella y su círculo de militantes vienen sosteniendo, y afirmó que de ninguna manera está inhibida para competir en las próximas elecciones. “No hay proscripción sobre ella”, recalcó el ministro del máximo tribunal en una entrevista con Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

La nota con Lorenzetti, replicada este miércoles por los medios más importantes de la Argentina, fue analizada durante el pase del noticiero 8 AM que conduce Luis Majul junto a Marina Calabró con el programa Buen día Nación de Novaresio. “Lorenzetti es una persona de diálogo y muy cuidadoso con las palabras, pero cuando tiene que decir algo, lo dice claramente, como el tema de la proscripción de Cristina”, analizó Majul antes de pasar el video con sus declaraciones.

El irónico comentario de Luis Majul tras el rechazo de Lorenzetti a la “proscripción” de Cristina

Invitado al programa +Entrevistas, el juez se refirió al argumento que ha intentado instalar el kirchnerismo después de que la vicepresidenta fuera condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la denominada “causa Vialidad”. Como informó LA NACION, la sentencia todavía no está firme y fue apelada por los abogados de la exmandataria.

Lorenzetti contradijo a Cristina Kirchner

“Sobre Cristina Fernández de Kirchner no hay proscripción. Legalmente no hay ninguna inhibición de ninguna clase”, consideró Lorenzetti. “Si uno ve las declaraciones de aquellos que han tenido juicios, todos más o menos dicen lo mismo”, agregó.

“No hay que exagerarlo. Cada uno puede decir lo que opina, pero no hay proscripción sobre ella”, subrayó el ministro. “No hay proscripción, legalmente hay un proceso judicial, no hay inhibición de ninguna clase, de hecho cuando el presidente Carlos Menem tenía un proceso y la Cámara Electoral lo cuestionó por una razón ética, nosotros lo habilitamos. La imparcialidad es eso, nos guste o no nos guste”, dijo, y agregó: “Si la ley dice que uno puede competir hasta que haya sentencia firme de condena, es así”.

“Lorenzetti agregó algo más en la entrevista”, dijo Novaresio. “En la Corte Suprema, el principio jurídico es que las reelecciones indefinidas no corresponden a los sistemas republicanos, de manera que habrá novedades en ese sentido”, anticipó el periodista en relación a los fallos inminentes sobre los procesos electorales de San Juan y Formosa.

“¡Último momento! El tuit de Cristina, ¿todavía no llegó? Va a llegar en cualquier momento”, bromeó Majul sobre la manera en que la vicepresidenta usa sus redes sociales para rechazar los argumentos opuestos a sus estrategia política electoral.

Ahora, resta saber si Cristina Kirchner saldrá o no a responderle a Ricardo Lorenzetti sobre su tan mentada “proscripción”, como adelantó Majul.

