El pronóstico de Andrés Malamud sobre las elecciones: “Quienes vayan a votar lo harán enojados”

Este miércoles Eduardo Feinmann entrevistó en El Noticiero (LN+) al analista político Andrés Malamud para comprender cómo se encuentra la Argentina de cara a las elecciones PASO que tendrán lugar en agosto. Durante la conversación, abordó la situación de los principales partidos políticos, las coaliciones y el avance de Javier Milei. Además, apuntó con una peculiar ironía al Frente de Todos: “Llegó para reconstruir la autoridad presidencial y hoy, 20 años después, lo rompió”.

El pronóstico de Andrés Malamud sobre las elecciones presidenciales: “Va a haber una abstención de la participación electoral”

“¿Qué análisis podés hacer de la situación actual?”, consultó Feinmann. “La parábola del kirchnerismo: llegó con el 22% de los votos para reconstruir la autoridad presidencial y la moneda y hoy, 20 años después, lo volvió a destruir, a la autoridad presidencial y la moneda. Parece que quieren irse con el 22%”, replicó Malamud. “Arrancaron con el 22 y se van con el 22″, acotó el conductor entre risas.

En tanto, aseguró que no le irá tan mal al oficialismo debido a la “identidad fuerte peronista”. “Lo del 22% era un chiste, pero lo de destruir la identidad presidencial y la moneda, no lo es”, apuntó.

“¿Cómo ves a la sociedad argentina?”, preguntó el periodista y Malamud respondió: “La veo mal, pero no es algo que esté descubriendo. Sabemos que tiene un 40% de pobreza en una de las sociedades de América Latina que tiene la capacidad de generar más recursos. Es el único país en desarrollo del mundo que le vende centrales nucleares a países desarrollados, satélites, tiene once unicornios”.

Y sostuvo como una de las problemáticas del presente: “Hay más de 30% de argentinos que no responde las encuestas, que no sabemos lo que piensan. Pero podemos imagina que no están pensando bien. Algunos van a votar y algunos no, va a haber una abstención de la participación electoral. Los que van a votar, van a votar enojados”.

Sobre Javier Milei, Malamud señaló: “Es la frescura sobre el refrito. Hay muchos seguidores que creen que lo votan por sus propuestas, por su contenido liberal, por la ‘bomba en el Banco Central’, pero la mayor parte que dice que va a votar a Milei lo va a hacer porque refleja sus sentimientos. Bronca, hartazgo y algunos un poco más profundos”.

En cuanto a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos describió: “Por más que amplíen las coaliciones no parece frescura, parece refrito. En los últimos doce años no consiguieron reformularse. Ambos hoy juegan muy bien para Milei. Sabemos que él hace negocios y gasta dinero en la campaña, pero no precisa. Tiene las dos coaliciones a sus servicio”.

Antes del cierre, Malamud afirmó que algunos integrantes de los dos frentes políticos más importantes del país “no saben cómo reaccionar” ante el avance de una tercera vía como lo es Avanza Libertad, el partido que preside Milei. “La bandera que hoy están levantando, cuando uno está enojado se ve diferente”, concluyó el analista al tiempo que Feinmann reiteró: “Me encantó lo del 22% y lo de la destrucción de la moneda”.

