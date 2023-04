El dramático testimonio de Mariano Fran, ex Cuestión de Peso, contra Aníbal Lotocki: “Me desfiguró”

escuchar

En medio de las diferentes causas judiciales por mala praxis, entre ellas la de Silvina Luna, que enfrenta Aníbal Lotocki, en sus redes sociales compartió este miércoles un comunicado en contra de la modelo y justificó la aplicación del producto que le inyectó en su cuerpo. No obstante, desde el estudio de Intrusos (América), Mariano Fran, ex Cuestión de Peso, rompió en llanto y enseñó su rostro. “Me desfiguró”, afirmó, para luego contar sus días como paciente del médico.

Aníbla Lotoki contra Silvina Luna: "Nadie tiene una de estas enfermedades si no tiene una predisposición"

Este miércoles a la tarde el panel mostró los dichos de Lotocki en sus redes sociales. Ante eso, Marcela Tauro lo definió como “desfachatado”. El video que se viralizó de manera inmediata tiene en primer plano al cirujano estético y su descargo sin filtro contra Silvina Luna. “Lamento mucho que Silvina esté con una insuficiencia renal y pasando por toda esta situación que se encuentra. Sé que ella está convencida de que yo soy la causa de todos sus males y que ella nada tiene que ver con esta situación”, inició.

Y agregó: “Nadie tiene una de estas enfermedades si no tiene una predisposición. No hay enfermedades concomitantes presentes, porque si esto no fuera de esta manera y el producto produjera insuficiencias renales per se, tendríamos cientos de estas enfermedades en Argentina”.

El descargo contra Luna se dirigió a la supuesta imagen negativa que generó la modelo contra su trabajo. Ante ello, justificó: “Les hizo creer que no se podía usar de manera corporal y que no estaba autorizado para aplicarlo en glúteos. Esto llegó a ser insostenible, porque llegó la resolución que sí la autoriza y entonces apareció la versión de que el metacrilato era apócrifo”. Luego de referirse a Silvina Luna, Lotocki apuntó contra Gabriela Trenchi, quien también lo denunció por presunta mala praxis.

Mariano Fran: “Me desfiguró”

Tras el mensaje del cirujano estético, Mariano Fran visitó el estudio del programa y contó su dramático paso por la clínica de Lotocki. Al aire de América TV, enseñó cómo le quedó su rostro tras someterse al mismo procedimiento que la modelo.

“Lotocki me desfiguró. Hice la biopsia y me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Tenía aceite en las cejas, los párpados… Y eso se estaba cayendo. Gracias a Dios, el doctor San Pietro lo pudo sacar”, comenzó Fran su relato. “Me dijo que en toda incisión me iba a quedar una cicatriz. Eso se me estaba metiendo en el ojo. Hoy tengo lentes de contacto porque si no, no veo”, añadió.

“Él me dijo que era metacrilato. Yo me desperté en medio de una cirugía con él. Estaba dormido y empecé a sentir dolor, pinchazos, como cuando pinchás una salchicha. Me metió eso en la cara y a los dos años se me empezó a hinchar la cara así”, describió Mariano.

Minutos más tarde Mariano lamentó que Lotocki desconociera que lo había atendido: “Cuando yo le pedí explicaciones con mi abogada para que me diga qué me había puesto, me negó que él me había operado. ‘Acá solo te pusimos hilos tensores’, me dijo”.

Tras ese momento en el que el ex Cuestión de Peso recordó su dramática atención con Aníbal Lotocki, Florencia de la V se aceró hacia él para poder ver en un mejor plano su rostro. “Marian, es impresionante”, expresó la conductora mientras el invitado rompió en llanto.

