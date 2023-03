El pronóstico de Fausto Spotorno tras la inflación de febrero: “Para fin de año puede ser más de 110%″

escuchar

Este martes se conoció que el índice de inflación de febrero fue de 6,6 por ciento. Este número, que señala el Índice de Precios al Consumidor (IPC), causó una particular alarma ya que marcó, por primera vez en 30 años, un índice inflacionario interanual que superó el 100 por ciento.

En este contexto, el economista Fausto Spotorno analizó en LN+ las causas del proceso inflacionario y pronosticó para fin de año un índice de tres dígitos. “Va a ser algo más de 110 por ciento de inflación”, estimó.

Fausto Spotorno estimó que la inflación a fin de año puede ser de más del 110 por ciento

Spotorno, de la consultora Ferreres y Asociados, habló con Pablo Rossi en Hora 17 para hacer una reflexión acerca del IPC de febrero, que se dio a conocer este martes, y que fue del 6,6 por ciento. “A nosotros nos había dado 6,4 la inflación”, señaló el economista sobre el análisis previo que había hecho.

Más adelante, explicó las razones de su estimación: “Pensá que en alimentos la suba fue del 9,8 por ciento y se veía venir, porque vos veías el asado y cortes de ese tipo subían un 34 por ciento en un mes. Y si vos tenés la carne, que es uno de los productos más importantes de la canasta, que sube 34 por ciento, muy probablemente la inflación sea muy fuerte”. “La inflación es un problema monetario -sentenció luego el economista-. A la larga depende de cuánto dinero hay para gastar”.

Fausto Spotorno señaló que para frenar la inflación se necesita, primero que nada, "un programa económico serio" captura ln

Más adelante, cuando Rossi le preguntó si existía en este momento algún ancla para parar la inflación, Spotorno fue contundente: “No. No hay ninguna. No la hay porque tu ancla inflacionaria debería ser un programa económico que no lo tenés. Es más, lo que más funciona como un ancla hoy es que todos asumen que va a haber un cambio de gobierno y que en algún momento van a tener que hacer un programa económico en serio”.

Luego, el economista explicó que en un programa económico “en serio”, es “condición sine qua non hacer un ajuste fiscal”. Además, añadió que “tenés que arreglar el Banco Central”. En ese sentido, indicó: “Vos pensá que el déficit que hay que financiar este año del Banco Central va a ser prácticamente el doble del déficit del tesoro”.

La inflación a fin de año

“Hoy estamos en 102,5 interanual”, dijo Rossi, en referencia al IPC, y preguntó: “¿Se puede calcular con la inercia inflacionaria, sin ancla inflacionaria, a cuánto podría llegar la inflación anual, cuando termine el gobierno?”.

Algunos cortes de carne aumentaron un 34 por ciento en febrero, según señaló Fausto Spotorno STRINGER - AFP

“Nosotros estamos estimando que va a ser algo más de 110 por ciento de inflación para fin de año, asumiendo que el programa fiscal que está llevando adelante el gobierno, que no es un ajuste pero por lo menos trata de controlarlo, no se escape demasiado”, respondió Spotorno.

Enseguida, el economista dejó un dato inquietante: “Pero claramente en algún momento va a tener que haber un ajuste de precios relativos que va a hacer saltar más la inflación”. Ante esto, el conductor de Hora 17 le preguntó: “¿Qué es un ajuste de precios relativos?”.

“Lo quise decir suave para que la gente no entendiera y a nadie le agarrara un infarto: una devaluación. En algún momento vas a tener que salir del cepo, vas a tener que devaluar, vas a tener que acomodar tarifas y todo eso te va a ir a la inflación. En parte estás dejando el mismo problema al próximo gobierno que le dejaste en 2015 al gobierno de (Mauricio) Macri”, concluyó Spotorno.

LA NACION