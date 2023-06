Elisa Carrió relató que sufrió un confuso accidente en la ruta y no descartó un atentado

escuchar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, relató que sufrió un confuso accidente mientras viajaba con su custodia rumbo a Santa Fe y no descartó que el hecho haya sido un intento de atentar contra su vida. La precandidata al Parlasur advirtió, en diálogo con José Del Rio, que en el camino “estallaron las dos ruedas”. “Menos mal que a último momento me cambié de auto”, explicó, en Comunidad de Negocios, que se emite por LN+. La exdiputada nacional explicó que el episodio fue hace dos semanas.

Carrió precisó que viajaban en dos autos. “El uno, es el blindado, el dos, no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas”, indicó. “¿Crees que fue un atentado?”, le preguntó Del Rio. “Y...a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo”. Si bien primero dijo que un fiscal de Santa Fe estaba investigando, luego afirmó que no hay una causa judicial por el hecho.

“No tengo miedo”, añadió. El relato de este suceso se produjo en un momento de la entrevista en el que Carrió se refería a una serie de denuncias que estaba llevando adelante sobre terrorismo y narcotráfico. “A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde”, expresó.

En otro tramo de la nota, Carrió opinó sobre las candidaturas, en particular sobre la de Sergio Massa por Unión por la Patria. “Acá hay un grupo que quiere una Argentina cerrada que también apoya a Massa. Guarda eh, Massa viene con Malena, como Kirchner vino con Cristina. Digo, si repetimos la historia es nuestro problema”, planteó. Y agregó: “Massa llegó a candidato a presidente porque es un oportunista”.

Sobre la vicepresidenta planteó: “Veo el fin de Cristina Kirchner, porque no tuvo poder para imponer una fórmula. Lo que ella puede resguardar, y es lo único que le interesa, es algunos diputados nacionales y va a jugar todo a retener la provincia de Buenos Aires. Es un fracaso político”. También, expresó: “Quedó en manos de su enemigo que es Massa, que es el que la quiere presa para siempre”.

Por otra parte, en otro domingo electoral, mientras se desarrollaba la elección de Córdoba y Formosa, Carrió opinó sobre ambas provincias. Por un lado, celebró la elección de Luis Juez por Juntos por el Cambio, cuando el escrutinio alcanzaba más del 60% de las mesas y daba por ganador al candidato de Hacemos Unión por Córdoba.

Sobre la elección en Formosa opinó: “Es una provincia muy pobre, con planes, extorsión y amenaza de un jefe único. No hay medios, no hay nada. Es una dictadura hecha y derecha”. “La candidata de la Coalición Cívica en Formosa, Gabriela Neme, es la responsable de que buena parte de la sociedad formoseña se haya dado cuenta de lo que pasa en su provincia”, agregó.

Elisa Carrió le envió su apoyo a Gabriela Neme en Formosa

Tras la fuerte interna que vivió la oposición, que enfrentó a los principales líderes, al buscar integrar a Schiaretti en la coalición, Carrió criticó una vez más a Mauricio Macri. “La ayuda de Macri en la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba fue un activo, porque el voto de Córdoba tiene que ver con Macri. Así que hizo muy bien ese aporte de los últimos días aunque sea reactivo: porque él es íntimo amigo de Schiaretti, no nosotros; él es el íntimo amigo de Llaryora, no nosotros. No se olviden que Schiaretti trabajó en Socma”, lanzó Carrió.

También, se refirió una vez más al caso de Cecilia Strzyzowski. “La sociedad de Chaco se cansó. Resistencia hoy es rehén de los piquetes. La justicia actuó muy bien. Los fiscales tenían la convicción de que la chica había entrado y no había salido pero no tenían el cuerpo y este es un problema central. Sena y su esposa tenían al mejor penalista del Chaco. Ahora ya se quebró la mujer, ya hay autoría, participación primaria de los Sena y están recabando debajo del asfalto que se hizo en pocas horas”.

Candidata al Parlasur de Larreta

Asimismo, explicó cómo se gestó la decisión de ser candidata al Parlasur por Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que presentó una serie de proyectos que deberán ser debatidas como condición. “Ayer ya tenía candidato a vicepresidente en mi fórmula, que era Alfonso Prat-Gay, pero se me propuso que integre la lista”, dijo y detalló que fue luego de una reunión de una hora con Diego Santilli, Maximiliano Abad, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Entonces, según contó Lilita decidió ser “prescindente” en la elección presidencial y convocar así a la unidad. Sin embargo, presentó algunas condiciones: en particular un proyecto que elimina todas las retenciones agropecuarias, que sería presentado este jueves. “La idea es que en tres o cuatro años estemos equiparados a la región como Paraguay, Uruguay y Brasil que no tienen retenciones”.

Carrió enfrentará en las PASO a Luis Brandoni, candidato elegido por Patricia Bullrich para encabezar su lista del Parlasur. Sobre este último, la líder de la Coalición Cívica chicaneó: “Voy a estar yo de un lado, y del otro un actor... ¿cómo se llama? Luis Brandoni. Está grande Luis Brandoni, no sé cuántos años tiene...”.

LA NACION

