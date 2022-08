“Está obturando negocios”: el contundente análisis de Débora Plager sobre las últimas declaraciones de Elisa Carrió

Elisa Carrió protagoniza una nueva interna mediática en Juntos por el Cambio. Este martes, en una entrevista que brindó a Eduardo Feinmann en LN+, la dirigente de la Coalición Cívica apuntó contra algunos de sus compañeros al señalar que es necesario un acuerdo interno para poder funcionar como partido opositor. Las explosivas declaraciones derivaron en la reacción de diversos políticos, que salieron a responderle en las redes sociales y le pidieron cuidar sus palabras. En un profundo análisis que realizó en el pase de los noticieros 8.30 AM y Buen día Nación, Débora Plager aseguró que los dichos de “Lilita” tienen un objetivo directo: “Está obturando negocios”.

La asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía nacional trajo aparejados diversos cambios en el interior de la administración del Frente de Todos, pero también tuvo un fuerte impacto en Juntos por el Cambio, y fue Elisa Carrió quien puso sobre la mesa esta realidad. “Hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio. Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, sentenció Lilita.

Puntualmente, apuntó contra el presidente del bloque de diputados de PRO, Cristian Ritondo, el actual legislador y exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el extitular de la Cámara de Diputados durante el gobierno anterior, Emilio Monzó. Estos dichos generaron un gran revuelo político, que incluyó fuertes respuestas a la dirigente.

“No sorprende. Es una cuerda. Cuando uno analiza las declaraciones de Carrió, de cada una de ellas se puede tirar una cuerda y hasta dar más precisiones de por qué ella se mete con Ritondo, Frigerio, Morales, pero sinceramente yo pienso que es una cuerda que no hay que tirar para no contribuir a esta situación. No es el camino”, opinó Débora Plager, en un profundo análisis junto a Marina Calabró, Francisco Olivera y Guadalupe Vázquez, en el pase matutino de LN+, ante la ausencia de Luis Novaresio y Luis Majul.

“La sensación que da es que hay algo más, que hay candidaturas acá en juego, en el punto que hace Carrió”, sostuvo Calabró, en coincidencia con Olivera que cuestionó la relación entre las declaraciones de Lilita con la proximidad de las Elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2023. “El poder”, resumió Plager en respuesta a su colega, haciendo alusión al posible motivo por el cual se desató esta interna, que no intentan esconder.

Asimismo, las periodistas coincidieron en que la centralidad de Sergio Massa fue el punto que acrecentó las diferencias dentro de la coalición opositora. En ese sentido, Plager aseguró que no es desatinada la acción de Carrió, ya que tiene una clara intención: “Está obturando negocios que ella conoce”. Esta observación recibió el aval de sus colegas, y la periodista aclaró sus palabras: “Mucho se ha hablado de los negocios de los amigos históricos de Massa, pero hay algunos que son transversales a las distintas fuerzas políticas, a la coalición de Gobierno actual y de Juntos por el Cambio”. Frente a esto, opinó: “Es el objetivo de Lilita, pero hay que hacerlo de otra manera”.

En esta línea, Plager reiteró que ante el gran descontento social que genera la crisis económica, no es momento para que la fuerza opositora se pelee, sino que es necesaria la unidad para dar una esperanza a la gente, frente a las próximas elecciones. “La gente está esperando algo distinto de parte de los políticos”, coincidió Guadalupe Vázquez y aseguró que no es propicio ver cómo los políticos se están “peleando por su gotita de poder”.

Por su parte, Calabró destacó lo negativo que resulta “tirarse chanchullo y la cosa turbia” en la interna de un partido político. Frente a lo cual, Plager reiteró su pensamiento sobre que la “estrategia” de Lilita “es errónea”, ya que cambia la agenda de los temas y la corre de las problemáticas que padecen los argentinos, como es el caso de la inflación.

“Yo no sé cuál es la preocupación de Carrió, yo creo que la única es la de los negocios. Porque respecto a lo político, ya se ha encargado Cristina (Kirchner) y se va a encargar ella”, aseguró Plager. Además, afirmó que la vicepresidenta es la encargada de sumar a personas a la gestión para luego “pasarlas por la picadora de carne”, en referencia a que no les permitiría tomar decisiones correspondientes al puesto asignado. “No hace falta que Carrió se ponga tan nerviosa porque se va a encargar Cristina”, concluyó.

Las repercusiones de los dichos de Elisa Carrió dentro de Juntos por el Cambio

Tras las contundentes declaraciones de Elisa Carrió, tanto los referentes de Juntos por el Cambio nombrados por ella como otros integrantes del partido, salieron a responderle en las redes sociales. En sus posteos, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, manifestaron su repudio frente a las acusaciones de negocios entre políticos.

“Basta, Carrió”, pidió en Twitter Bullrich, quien no dudó en expresarse respecto a las declaraciones de su compañera y salió en defensa de los políticos que integran su coalición y fueron agraviados y acusados por la dirigente. “Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’”, aseguró la exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri.

El descargo de Bullrich fue replicado por todos los mencionados en la entrevista del martes por la tarde, que tuvo lugar en la pantalla de LN+. Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio retomaron la palabra de la titular del PRO y apuntaron contra Carrió como la persona que infiere una grita en el partido político.

Por su parte, la Unión Cívica Radical también utilizó su cuenta de Twitter para expresar su repudio a las recientes declaraciones de Carrió. “Afectan al honor de dirigentes de Juntos por el Cambio cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa”, señalaron a través de un comunicado.