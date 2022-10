Fue a un centro de estética a reclamar por como le dejaron los labios y la sacaron a los golpes

Una mujer se sometió a un tratamiento de belleza en sus labios en un centro de estética de Gregorio de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires. Supuestamente, le inyectaron allí ácido hialurónico.

Sin embargo, a los días de esa intervención, la mujer comenzó a sufrir varias molestias en la zona, inflamación y finalmente fiebre, por lo que se dirigió otra vez al lugar para exigir una solución a su problema. Pero en lugar de encontrar una respuesta, la mujer fue echada del centro de estética a empujones y golpes, en medio de insultos.

La víctima de esta presunta mala praxis, Nadia, habló este lunes con Luis Majul y el equipo de 8.30 AM, por LN+, y relató el calvario que vivió desde el día de la intervención hasta que fue a reclamar y la trataron violentamente. Además, la mujer aseveró que el centro de estética “no está habilitado, tiene más denuncias” y que su titular “no es doctor, sino cosmiatra”.

Fue a un centro de estética, le deformaron la cara y la golpearon cuando fue a reclamar

“Fue a un centro llamado Time Estética para que le inyectaran ácido hialurónico, fue a reclamar porque le había provocado serias lesiones y la echaron a los golpes”. Así introdujo el tema en LN+ Gustavo Carabajal, periodista especializado en casos policiales y judiciales. Mientras él hablaba, en pantalla aparecían las violentas imágenes en que una joven de buzo rojo era sacada a empujones del centro de estética, ubicado, según narró el periodista, en la calle Beethoven, de la localidad de Gregorio de Laferrere.

“El encargado del centro de estética la insultó y golpeó”, añadió Carabajal. De inmediato, Marina Calabró anunció que hablarían, vía telefónica, con Nadia, que era la mujer que denunció al centro de estética por su fallido tratamiento y que luego fue golpeada y expulsada del lugar.

Nadia desconoce qué producto le colocaron en sus labios, pero sospecha que no se trató de ácido hialurónico Instagram / @nadiawalezuk

“Fui a reclamar, en realidad fui a pedir una solución por la reacción que tuve, porque tenía muy inflamado, tenía fiebre y (el labio) reaccionó así. Le pedí que me muestre su matrícula y me sacó a los golpes”, empezó su relato Nadia.

Más adelante, la joven expresó: “El centro de estética no está habilitado, tiene más denuncias aparte de las mías, tiene iniciado un juicio y la gente me dice que (el encargado) es cosmiatra, no es doctor”. “O sea, él no podría hacer este tipo de procedimiento ¿Está habilitada esta persona para hacer esa intervención en los labios’”, preguntó Calabró.

“No, él solamente puede hacer electrodos. Es cosmiatra, no doctor”, repitió Nadia y añadió: “No me hizo firmar ningún consentimiento a la hora de realizar el tratamiento. Yo pagué por un producto que yo sí lo utilicé y nunca tuve problemas pero cuando fui al lugar me dijo que el producto estaba en faltante, me convenció de colocarme otra marca, pero mucha gente que trabajó en el lugar me dijo que él colocaba aceite de avión u otros productos no habilitados, ilegales”.

“Sangraba muchísimo y sentía tanto dolor que lloraba”

Mientras la joven hablaba, en pantalla aparecía la foto de cómo había quedado su labio superior, totalmente inflamado y con un tamaño exageradamente grande. Con respecto a la situación de su labio y a lo traumático que fue su tratamiento, la mujer expresó: “Lo sigo teniendo hinchado. Él no colocó toda la jeringa. Me cobró el total pero me puso la mitad porque sangraba muchísimo y yo sentía mucho dolor. Lloraba. Me dijo que volviera la semana siguiente a un control y a colocar lo que restaba. Le dije que no iba a colocarme el resto”.

En su cuenta de Instagram, Nadia narró que había pagado $30.000 por el total del tratamiento. Un dinero que no recuperó ni siquiera en parte a pesar de que, según su relato, solo recibió la mitad del producto en sus labios.

“¿Sabés qué producto te inyectó?”, consultó Calabró, que luego aclaró que el ácido hialurónico suele reabsorberse y no genera “efectos colaterales”.

Nadia señaló entonces que, en otras ocasiones, no tuvo problema con el ácido hialurónico y que esta vez fue a ese centro de estética porque “muchas influencers recomiendan el lugar”. A la hora de responder si sabía qué sustancia habían inyectado en sus labios, ella contó: “No consigo un médico que se quiera hacer cargo de extraer el producto para saber qué me colocó. Fui a varios lugares y no quieren”.

Nadia recibió un trato sumamente violento cuando fue a reclamar al centro de estética por su tratamiento Instagram / @nadiawalezuk

Más adelante, la joven señaló que ya denunció penalmente al encargado del lugar. Lo hizo, según dijo, en la seccional de Laferrere y mañana martes lo haría en la fiscalía, que hoy lunes se encontraba cerrada a causa del feriado.

“Me duele mucho, me quedaron pelotitas en los labios. Quiero que me extraigan y me digan qué fue lo que me colocaron para seguir el caso”, expresó la joven cuando le preguntaron cómo se sentía en estos momentos.

Finalmente, la muchacha habló acerca de la actitud que tomó el dueño del lugar luego de haberla echado violentamente de su centro de estética. “Él me estuvo amenazando por Instagram, me mandaba mensajes. Me bloqueó de todos lados y la gente me decía que estaba amenazando con darme un tiro. Es imposible que sea un doctor y que esté hablando de esa manera”, concluyó Nadia.

LA NACION intentó contactar al centro de estética, pero por el momento no recibió una respuesta.

