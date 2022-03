Jony Viale apuntó contra el Gobierno: “Como no queda nada por romper, se rompen entre ellos”

En un nuevo programa de +Realidad en LN+, Jonatan Viale preparó un duro comentario en el que apuntó a la crisis interna del Frente de Todos tras el acuerdo con el FMI. Para su exposición, destacó declaraciones de figuras afines al kirchnerismo y las contrapuso con otras tantas oficialistas. La no conversación de Alberto Fernández con Cristina Kirchner y las declaraciones de Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno.

A continuación, un fragmento del comentario del periodista el cual se puede ver completo en el video.

Está claro que estamos ante un grupo de desequilibrados que lo único que quieren es volverte rehén a vos de la interna e poder de ellos. Entonces, no seamos cómplices de la locura kirchnerista; no entremos en la insanía de ellos. Lo que estamos viendo es gente muy perturbada, nerviosa, histérica, matándose por las últimas migajas de poder que quedan para repartir. Lo que estamos es el populismo en crisis.

Lo habíamos dicho: el populismo no sabe gobernar sin plata y se van a terminar fagocitando entre ellos. Es decir, son una banda que se está peleando salvajemente para ver quién tiene más responsabilidad en el desastre que hicieron. Rompieron la salud con casi nueve millones de contagios y casi 128.000 muertos; rompieron la Justicia llenándola de jueces K; rompieron el periodismo con operadores y militantes; rompieron la economía con inflación, planes, subsidios y default; rompieron el prestigio del país con cancilleres que hacen papelones; rompieron el campo con retenciones confiscatorias; rompieron la seguridad de la gente poniéndose del lado de los delincuentes... rompieron todo. Y como ya no queda nada por romper, ahora se están rompiendo entre ellos. Son una máquina de romper cosas.

Viven en conflicto, en guerra y en combate y como ya no tienen contra quien pelear, se matan entre ellos. No saben hacer otra cosa. Por lo tanto, insisto, la sociedad argentina debería ser inteligente y escapar de esta interna peligrosa y grotesca que propone el kirchnerismo. Es más, no sería una locura que al final, terminen todos juntos el año que viene.