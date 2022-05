Jony Viale: “Castradores de la libertad”

El 20 de marzo del 2020 el presidente decretó el comienzo de la cuarentena más larga y rígida del mundo ¿qué implicaba esto? El cierre total del país. Comercios cerrados; escuelas cerradas; fábricas cerradas; shoppings cerrados; gimnasios cerrados; peluquerías cerradas; universidades cerradas; parques cerrados; no se podía hacer nada; ni circular; ni correr; ni trabajar; ni estudiar; ni comerciar... parece que algunos tienen cierta nostalgia de ese encierro total.

¿Qué pasó ayer? Hubo un censo nacional. ¿Qué pasó con este kiosco en el barrio porteño de Belgrano? Quiso trabajar, abrió igual y lo clausuraron. ¿Sabés qué va a pasar ahora con el dueño del kiosco? Tiene que pagar una multa millonaria por haber intentado trabajar.

Otro ejemplo. Pizzería “La Farola”, en Cabildo y Roosevelt. En junio de 2021 se incendió. Necesitaban abrir y trabajar. ¿Sabes lo que pasó ayer? Fue la Policía de la Ciudad y ordenó cerrar el local. ¿Te parece que estamos para esto? ¿te parece que el país está para darse estos lujos de obligar a la gente a no trabajar?

Yo pensaba entonces... Que hay dos Argentinas. La Argentina de la izquierda es la Argentina de la joda. El Presidente dicta la cuarentena más larga y más feroz del mundo y la viola haciendo una fiestita hasta las 2 de mañana. No hay problema porque después lo arregla con US$8.000

La Argentina de la derecha es el país que quiere trabajar y no lo dejan. Es el país honesto; es el país laburante; es el país que aporta; es el país que paga 160 impuestos; es el país que se levanta temprano todos los días para bancar 20 millones de cheques del Estado.

Ese país abre el comercio y viene la “AGC” y te lo cierra; te cierran por cuarentena; te cierran por censo; te cierran por carnaval; te cierran por piquete; son castradores de la libertad.

No entienden que el país necesita trabajar... ¿qué dejó la cuarentena?

-3.700.000 trabajos perdidos en el segundo trimestre.

-20.000 pymes fundidas.

-Entre 2020 y 2021 quebraron 11.800 hoteles y restaurantes.

¿No creen que llegó el momento de trabajar en Argentina? ¿cómo se les ocurre otra vez obligar a la gente a quedarse en su casa?

Todavía está fresco el recuerdo de un Presidente que nos decía de todo: “Si no tenés la excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito, atenete a las consecuencias”.

Exactamente lo mismo hacía el gobernador, Axel Kicillof: “Angustioso es que se te muera un familiar, no dejar de jugar al golf”.

Así nos tuvieron dos años. Nos retaron; nos amenazaron; nos encerraron; nos agredieron; ¿qué necesitamos ahora? Recuperarnos del daño económico y cultural que nos hizo la cuarentena. La cuarentena de este gobierno terminó de destruir la cultura del trabajo en Argentina.

¿Qué significa el trabajo?

El trabajo te da dignidad

El trabajo es igual a esfuerzo.

El trabajo te da autoestima.

El trabajo es dar el ejemplo a tus hijos.

El trabajo te da orden en la vida.

El trabajo es planificación.

El trabajo es respeto por el otro y por vos mismo.

El trabajo implica responsabilidad.

El trabajo te debería dar un salario digno.

El trabajo te genera previsibilidad.

Todo eso se está perdiendo en Argentina; hace 20 años que estamos copados por siglas: AUH; ATP; IFE.

Todo eso vino a romper la cultura del laburo; todos piden y pocos generan; todos exigen y pocos producen; todos quieren flan pero nadie hace la torta; el otro día Kicillof lo explicó mejor que nadie: “Alguien tiene que pagar todo esto”.

¿Te das cuenta? Es un gobierno que se burla de la clase media; de los laburantes; de los productores; del campo; de los empresarios; se burlan de los bobos que pagamos impuestos para sostener sus choferes; sus secretarias; sus asesores; ¿cómo te pensas que se financian los 5.000 empleados y asesores que tiene el senado?

Los 5 senadores con más empleados:

Gerardo Montenegro (Frente nacional y popular) 44 asesores

Adolfo Rodríguez Saá (Frente nacional y popular) 40 asesores

Antonio Rodas (frente nacional y popular) 39 asesores

Guillermo Snopek (Unidad ciudadana) 38 asesores

José Mayans (Frente nacional y popular) 37 asesores

¡5.175 empleados para 72 senadores!

Promedio: 71 asesores per cápita

¿Cómo dijo Kicillof? “Alguien tiene que pagar todo esto”.

¿Sabés quién ese alguien? Vos; yo; el productor de soja; el dueño de la farola; el kiosquero de Belgrano; el tachero; el mozo; el fletero; el jardinero; el comerciante; el psicólogo; la enfermera; el pediatra; el maestro; el camarógrafo; el iluminador; el sonidista.

Los tipos que todos los días se levantan a las 7 de la mañana y no se dan el lujo de aflojar porque no pueden; por eso, les pido, humildemente, dejen trabajar a la gente en paz; no sean castradores de la libertad.

Aflojen con la nostalgia de la “Fase 1″. Parece que algunos extrañan esos días de “dictadorzuelos” en los que manejaban la vida de la gente. Vos fijate la desesperación de un empresario pyme bloqueado por el sindicato de camioneros este video de 40 segundos resume a la perfección la argentina de hoy.

El dueño de una pyme desesperado por laburar porque tiene que ganar plata para pagar sueldos; para pagar impuestos y para pagar las cuentas; del otro lado un grupo de vagos, extorsionadores, y patoteros bancados por Moyano bloqueando como hacen siempre;

El pedido que está haciendo la sociedad Argentina es que la dejen trabajar en paz; entonces, Alberto, Kicillof, Larreta.

No estamos para mandarle la policía a nadie que quiere trabajar.

Resultado: éxodo de empresas del país:

Falabella

Brighstar

Walmart

Axalta

Uber Eats

Glovo

Siete leguas

Nike

Basf

Honda

Saint gobain sekurit

Latam

Qatar airways

Air new Zealand

Norwegian

Emirates airlines

Ethiopian airlines

Air canada;

Sky

Under armour

Dow chemical company

Metlife

¿Por qué? Porque en Argentina abundan los castradores de la libertad.

Dato. Índice de libertad económica: Argentina está en el puesto 144 sobre 178 países estudiados. ¿Qué economías son más libres que la Argentina?

Botswana

Kosovo

Ghana

Honduras

Tanzania

Namibia

Madagascar

Togo

Ruanda

Mali

Nicaragua

Nigeria

Uganda

Malawi

Camerún

Kenya

Angola

Mozambique

¿No habrá algo que estamos haciendo mal? Ojalá algún día la política escuche a la gente; no están pidiendo más planes ni más subsidios, están pidiendo que le saquen el pie de la cabeza para poder trabajar en paz.