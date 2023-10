escuchar

Chocolate o polenta. El editorial de Jonatan Viale.

¿Cómo era el mito?

Las sirenas hermosas atraían con su voz a los marineros;

los marineros se tiraban de los barcos en movimiento para escucharlas y para verlas mejor y morían ahogados.

¿Qué dijo Ulises?

Todos los pasajeros del barco se tapan los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas.

-”¿Y usted comandante?”

-A mí me atan al mástil y no me desatan por mucho que les suplique.

Fue la única manera de vencer la tentación de la belleza y del canto de las sirenas;

pero esta vez, Martín no pudo.

Dice el gobernador Kicillof que se enteró lo de Insaurralde por las redes sociales.

Tu jefe de Gabinete desaparece 10 días en el medio de la campaña.

Está recién separado de Jesica Cirio.

Le acaba de dar u$s 20 millones.

Y de pronto, se borra del mapa a 20 días de las elecciones presidencial.

¿No te llama poderosamente la atención Kicillof?

Te doy información.

El jueves pasado por la tarde hubo un encuentro de intendentes kirchneristas del Gran Buenos Aires.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, les dijo a los demás “ahora viene algo peor que chocolate”.

“Martín la cagó feo”.

Dicho y hecho.

De modo que es raro que Kicillof se haya enterado por las redes sociales.

Fijate lo que dijo hoy también la ministra Victoria Tolosa Paz: “las imágenes que vimos de Insaurralde son obscenas y repugnantes”.

No les creo nada.

Falsa indignación;

falsa irritación;

falso enojo;

sobreactuación;

no están indignados por la corrupción;

les jode que Insaurralde haya sido tan boludo.

Me acuerdo cuando pasó lo de José López;

los bolsos;

esa noche un emblema del periodista militante kirchnerista como Diego Brancatelli dijo lo mismo que Tolosa Paz hoy: “lo de López fue obsceno”.

¿Qué pasó después?

Nada;

siguieron robando;

entonces... al kirchnerismo no le molesta que Insaurralde tenga u$s 20 millones en negro para Jesica Cirio;

tampoco le molesta que haya alquilado un yate que cuesta 12.000 euros por día y se haya ido con una modelo a comer langosta;

les molesta que sea un pelotudo como dijo Jorge Rial: “lo tienen que rajar por pelotudo y por comerse tremenda opereta.”

Escuchá esta conversación en C5N cuando se enteran de la noticia:

pelotudo

tarado

no aprendiste nada

un pelo tira más que una yunta

¿Cuál es el metamensaje de la conversación?

“Flaco, no sabés robar”;

“tenés que robar callado”;

“hacelo con carpa”;

“si afanás, que no se note”.

No les jode el afano, sino la torpeza.

Escuchá la segunda parte de la conversación...

Clarito...

El problema no es la corrupción.

El problema es que Insaurralde es un “pitoduro” que mandó todo a la miércoles.