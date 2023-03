Jony Viale: “Helicóptero”

escuchar

Hay una imagen que aterroriza a los políticos argentinos: el helicóptero.

El 24 de marzo del 76, Isabelita fue derrocada por los militares y se fue en helicóptero;

el 21 de diciembre del 2001, De la Rúa escapó de la casa rosada en helicóptero;

el 24 de marzo del 2017, el kirchnerismo llevó un helicóptero de cartón a la Plaza de Mayo para echar a Macri; no pudo;

14 de marzo del 2023 -ayer- Jorge Ferraresi, intendente ultra-K de Avellaneda, admitió que Alberto Fernández estuvo a punto de irse en helicóptero: “Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”.

Por primera vez en 40 años, un gobierno kirchnerista peronista estuvo a punto de terminar antes de tiempo;

Y aún cumpliendo el mandato el gran temor de hoy es terminar con una hiper-inflación;

1991: 115% de inflación

1999: 0% de inflación

2002 Duhalde: 41%

2014 Cristina: 38,5%

2019 Macri: 54,0%

2023 Fernández: 102%

32 años después estamos otra vez coqueteando con la hiper-inflación como dijo el viceministro de economía Gabriel Rubinstein;

Pregunta: ¿por qué te pensás que Jorge Ferraresi, dirigente de Cristina Kirchner, sale a hablar de helicóptero justo el día que se conoce que superamos el 100% de inflación?

Te respondo... porque la señora de Kirchner, dueña del helicóptero, le está mandando una terrible amenaza a su compañero de banco, Alberto Fernández;

“Bajate de la reelección o prendo el helicóptero”;

¿Está claro?

Dejate de joder con la reelección porque pongo a trabajar al club del helicóptero;

¿Quiénes integran el club?

Moyano

Baradel

Belliboni

Espinoza

Cristina le está diciendo a Alberto que si no se baja activa el monopolio de las piedras como lo hizo con Mauricio Macri;

Las piedras fueron el punto cúlmine de un proceso golpista que comenzó el día 1 de Macri cuando la señora ni siquiera entregó la banda presidencial;

Vilma Ripoll: “queremos que Macri se vaya por las buenas o por las malas”.

Emilio Pérsico: “Este gobierno ya fue. Cuanto antes se vaya, mejor”.

Luis D’Elía: “Macri tiene que renunciar. No hay que esperar a las elecciones”.

Pacho O’Donnell: “Macri se tiene que ir rápido”.

Darío Grandinetti: “Quiero que este gobierno se vaya. No me importa si cumple o no el mandato”.

¿Te das cuenta?

Actores; intelectuales; piqueteros; políticos; todos se pusieron al servicio del club del helicóptero para derrocar al gobierno anterior.

Eso ocurría:

con el dólar a $ 20;

con 40% o 50% de inflación;

y con 1.000 puntos de riesgo país

Hoy el dólar vale 20 veces más y en la Plaza de Mayo no vuela una sola piedra;

Pero lo que está diciendo Ferraresi -por orden de su jefa- es que si Alberto Fernández no se baja, las aspas del helicóptero se prenden en cuestión de minutos.