Jony Viale: “Knock out”

Definición de knock out: “Fuera de combate”. Es una piña demoledora, fulminante, eliminatoria. Estamos ante un gobierno knock out. Por primera vez el relato no funciona. Por primera vez el show, la pirotecnia, y los efectos especiales se chocan de frente con la realidad.

Hasta ahora siempre había funcionado (Sergio) Berni en versión Rambo. Todo este gran show cinematográfico ya no funciona más. Por primera vez el kirchnerismo se encontró con vecinos del conurbano que se cansaron. De Berni en helicóptero, de Berni calzado, de Berni versión ‘James Bond’, de Berni versión ‘karateca’.

¿Cómo se llama esto? Fin del relato. Pero lo más importante es que el sujeto político que interpela al gobierno kirchnerista no es la derecha. No es (Mauricio) Macri. No es el Fondo. No es Clarín. No es Magnetto. No es Rosatti. No es la embajada. El sujeto político que ayer dijo “basta” son trabajadores colectiveros del conurbano bonaerense que ganan $200.000 por mes.

La novedad es que -esta vez- la rebelión viene de abajo. Son muy posiblemente sus propios votantes los que dicen: “Berni, dejá de chamuyar y ponete a laburar”.

Ahora, lo impresionante es ¿cómo reaccionó Berni ante el desnudo político? De la peor manera. En fase conspirativa, “me tiraron un muerto”.

“No sé si no nos tiraron un muerto”, dijo. “Ah pero Macri”.

¿Cuánto falta para que el kirchnerismo salga a decir que Mauricio Macri mandó a matar al colectivero de La Matanza para hacerle una cama política al gobernador Kicillof? ¿Cuánto falta para que el kirchnerismo salga a decir que Patricia Bullrich y la derecha neoliberal mandó a matar al colectivero? ¿Vos entendés el razonamiento de esta gente?

Dado que se repite un cartel en un acto de Patricia Bullrich y en otro acto de los colectiveros... pues entonces, Patricia Bullrich en coordinación con la embajada, con la Mossad; con Clarín, con la Corte, con Alfa de Gran Hermano, con Donald Trump, con Drácula y con el hombre lobo mandaron a matar al colectivero de La Matanza y a golpear a Berni para desestabilizar a Axel Kicillof.

Me parece que nos están tomando un poquito de pelotudos.

