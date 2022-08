Jony Viale: “Los apretadores de la jefa”

Primera pregunta: ¿esta gente que se movilizó hoy en la Plaza de Mayo representa a los trabajadores?

Los Moyano, líderes de Camioneros hace 36 años, desde 1986.

Héctor Daer, líder del sindicato de Sanidad hace 37 años, desde 1985.

Gerardo Martínez, líder de la Uocra hace 32 años, desde 1990.

Julio Piumato, líder del sindicato de empleados judiciales hace 32 años, desde 1990.

¿Estos personajes con autos de lujo, con choferes y con mansiones, representan al laburante argentino?¿Son representantes de los trabajadores? ¿O son burócratas, dinosaurios y millonarios que viven como reyes gracias a los aportes de los laburantes?

Segunda cuestión de la movilización de la CGT: ¿Por qué se creen los dueños de la calle argentina?

La avenida 9 de Julio sin autos ni colectivos por la marcha de los gremios de la CGT Leo Vaca - Télam

Mirá lo que pasó esta mañana en la subida a la autopista 25 de mayo: 20 policías no lograron controlar a los camioneros que colgaron una bandera verde y blanca que decía “CGT - Rama Moyano”.

La apropiación absoluta del espacio público, la privatización de la calle en manos de un sindicato. La calle es mía, la autopista es mía, la plaza es mía… Y lo más grave: el Estado regalándole -una vez más- el monopolio de la fuerza a un grupo mafioso;

En Argentina la calle tiene 3 dueños:

1. Piqueteros

2. Barras

3. Sindicatos

Ahora... ¿qué pasa si un automovilista quiere llegar a su trabajo y decide atravesar un piquete?

Lo detienen y lo esposan. En Argentina lo legal es ilegal y lo ilegal es legal. Si tomás la calle, sos un héroe; si vas a trabajar, sos un delincuente.

Lo tercero es: otra vez la humillación a Alberto Fernández.

Los apretadores de la jefa. El editorial de Jonatan Viale

Mirá lo que dijo Pablo Moyano: “Alberto, poné lo que tenés que poner ante los especuladores, los trabajadores te vamos a bancar. sacá ese bono o la suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes y mantené las paritarias libres”.

Me hizo acordar a cuando Cristina le dijo: “Alberto, poné orden en lo que tengas que poner orden y no te pongas nervioso”

Todo el mundo reta al presidente, todo el mundo humilla al presidente, todo el mundo le da órdenes al presidente. Es un presidente de juguete.

Ahora... No se confundan... ¿Qué pide en realidad la CGT? El tema no es el bono. Te lo respondo con una cifra mucho más contundente: $35.000 millones anuales para las obras sociales. Esta es la cifra que puso la CGT como moneda de cambio para no llamar a un paro general.

¿Qué piden? Un fondo nacional para la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad. ¿Qué te demuestra esto? Que el gobierno vive comprando paz social.

Le compra paz social a los piqueteros con planes sociales.

Le compra paz social a la CGT con fondos para las obras sociales.

Ahora... ¿Vos te acordás cómo eran los paros y movilizaciones contra el gobierno anterior?

Pasaron de leones a cachorritos. Recordá que el sindicalismo le tiene una especial paciencia a los gobiernos peronistas.

Paros generales por presidente:

-Alfonsín: 13 paros en 6 años

-Menem: 8 paros en 10 años

-De la Rúa: 8 paros en 2 años

-Duhalde: 2 paros en 1 año y medio

-Kirchner: 1 paro en 4 años

-Cristina: 5 paros en 8 años

-Macri: 5 paros en 4 años

-Alberto: 0 paros

Gobierno no peronista, se lo comen crudo. Gobierno peronista, paciencia, tolerancia, moderación, diálogo, negociación.

Ahora... Vamos al reclamo de fondo: la inflación. ¿Qué contesta el gobierno sobre el 71% de inflación anual? El secretario de comercio, Matías Tombolini dice que el aumento de alimentos es una cuestión de “percepción”.

Yo percibo que Matías está diciendo una boludez.

Los precios que más subieron en julio:

+57,9% cebolla

+40,5% lechuga

+36,5% batata

+30,5% azucar

+18,4% zapallo

Fuente: Indec

Fijate Matías:

Aumentos, enero 2020 vs. julio 2022

-Dólar blue: +287,2%

-Pan francés kg: +236,3%

-Inflación alimentos: +208,2%

-Inflación general: +189,9%

-Jubilaciones: +166,7%

-Salario medio registrado: +161,8%

¿Cómo van a hacer para dibujar esto?

Los alimentos subieron 46 puntos más que el salario medio registrado;

¿Sabés cómo se llama esto?

Ajuste a los pobres, ajuste a los laburantes, ajuste a la clase media, ajuste para todos;

Y encima ahora se viene el aumentazo de luz, gas y agua. A propósito de eso, ¿vieron la doble vara escandalosa con la que se habla del tema?

Página/12 con Macri: “Maldito tarifazo”

Página/12 con Alberto, Cristina y Massa: “Páguese la luz, el gas y el agua”

¿Y sabés que más hicieron mientras anunciaron el tarifazo?

“Filtrar” nombres de famosos con subsidios. Página/12 hace lo mismo que Luis D’elía, ambos voceros del gobierno: publicar listas con “millonarios millonarios que reciben subsidios”.

¿Sabés cómo se llama esto? Fascismo. Esto hacían en la Alemania nazi, en la Italia fascista y en la España franquista.

Listas de enemigos, listas de gente que debía ser escrachada, perseguida, amenazada, fusilada.

Esto es fascismo en estado puro y es gravísimo. Es lo mismo que hacía Cristina cuando era presidenta.

Están haciendo lo mismo que hacía Cristina: perseguir gente, los persiguen por su ideología o por tener plata o por tener éxito. Casualmente esto sucede cuando Cristina copa la AFIP a través de su peón, Carlos Castagnetto.

¿Sabés que son? Lo mismo que Moyano; lo mismo que Grabois, lo mismo que Navarro. Son los apretadores de la jefa.