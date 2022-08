El duro descargo de Eduardo Feinmann sobre la segmentación de tarifas: “A mí me suena a tarifazo”

Este martes, en su habitual pase de LN+, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann analizaron los anuncios de la nueva segmentación de tarifas de luz, gas y agua que presentaron esta tarde la secretaria de Energía Flavia Royón, y la titular de AySA, Malena Galmarini. Los periodistas cuestionaron la manera “larga y tediosa” en que las funcionarias hicieron la presentación del tema y criticaron el término “segmentación” para hablar de los cambios en las tarifas. “A mí me suena a tarifazo”, indicó el conductor de El noticiero de LN+.

En el comienzo de su tradicional pase en la señal LN+, y tras el saludo de Rossi, Feinmann señaló que estaban este día con el tema “del tarifazo”. “No, no, no”, lo detuvo el hombre de Hora 17, con ironía y agregó: “Es una redistribución de subsidios”. El conductor hacía referencia a una definición que dio esta misma tarde en la conferencia de prensa sobre las tarifas realizada en el Ministerio de Economía, Malena Galmarini, que señaló: “No es un aumento de tarifas, sino una redistribución de subsidios”.

Feinmann, sobre la segmentación de tarifas: "A mí me suena a tarifazo"

En relación a la manera que tiene el oficialismo de mencionar las distintas medidas económicas, Feinmann detalló: “Ellos son creativos, son graciosos, uno tiene que admitir que son tremendamente creativos con las frases. Mucho Gre Gre para decir Gregorio. Los dichos de la señora (Galmarini) para mí, que soy un pobre infeliz, a mí me suenan a tarifazo, pero bueno, qué sé yo”.

“En el barrio lo conocen como tarifazo”, añadió Rossi. “Yo le agregaría tarifazo a full”, destacó el hombre de El noticiero de LN+. “En los tiempos de (Mauricio) Macri, era tarifazo también”, apostilló el conductor de Hora 17.

“Pero bueno, qué sé yo, este es un gobierno muy particular y mentiroso -aseguró Feinmann-. En el gobierno deben creer que la gente es imbécil, idiota, burra, una sociedad que no se da cuenta”. “Que le pueden vender...”, comenzó a decir Rossi. “Humo”, completó Feinmann y añadió: “Son vendedores de humo. Digan las cosas como son y es mucho mejor. Si vos me preguntás si esto (el cambio de las tarifas) era necesario, te diría que sí, se tendría que haber hecho hace mucho, desde que asumió el gobierno”.

Flavia Royón, secretaria de Energía y Malena Galmarini, titular de AySA, anuncian detalles sobre las tarifas de luz, gas y agua Fabián Marelli

“Esto más que necesario, era inevitable”, intervino Rossi. “La energía es cara en todas partes del mundo y no se regala”, remató Feinmann.

A continuación, ambos periodistas comentaron las cuestiones relacionadas con la presentación de Royón y Galmarini en el Ministerio de Economía. “¿Vos viste lo que fue la conferencia de prensa?”, señaló Rossi. “Aburrida, tediosa”, dijo Feinmann. “Pero además, trastabillaban con las palabras, tenían que explicar lo inexplicable”.

Entonces, Feinmann aseveró de manera tajante: “Estuvieron como una hora como para decir: ‘¿Sabés qué? Te voy a romper el que te jedi así de grande, pero como te lo voy a explicar así de largo, largo, largo, ni te vas a dar cuenta, pero te voy a romper... así'”.

Para aportar a la misma idea, pero de manera menos gráfica, Rossi expresó: “¿Cuál es la mejor manera de esconder un elefante, llenando todo de elefantes. La mejor manera de esconder la palabra ajuste era llenarla de otras palabras para esconderla”. “Claro, obviamente”, convino, a su turno, Feinmann.