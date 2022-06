Jony Viale: “Si la obra se llama ‘Néstor Kirchner’ es un curro”

Yo te puedo asegurar, que si es Kirchner, es kurro. Sinónimos de curro: robo, choreo, estafa, desfalco, timo, atraco, afano y despojo.

Ponele el nombre que más te gusta.

Pero cada vez que una obra se llama “Néstor Kirchner”, vuelve a pasar lo mismo.

Tres ejemplos de curro:

1. Centro cultural Kirchner

2. Represa Néstor Kirchner

3. Gasoducto Néstor Kirchner

¿Vos sabías que el Centro Cultural Kirchner se inauguró dos veces?

Pero lo más interesante es la plata que gastaron:

-Presupuesto original: $925 millones.

-Costo final: $3.800 millones.

Diferencia: 310% ¿Quién se la quedó?

La misma Cristina dijo hace unos días que el “CCK” había salido “muy caro”. ¿Sabés qué dice en la placa de inauguración del CCK? “Presidenta de la Nación. Dra. Cristina Fernández de Kirchner; ministerio de Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido. Secretario de obras públicas, José López”.

Cristóbal López, empresario amigo del kirchnerismo

¿Te acordás quién es José López? El que escondió u$s9 millones en bolsos en un convento de General Rodríguez; te lo muestro de otra manera

¿Cómo fue siempre la cadena del curro K?

De abajo para arriba;

José López, secretario;

Julio de Vido, ministro;

Néstor Kirchner, presidente

Esquema recaudatorio; cobrar para contratar.

Otro ejemplo de una obra llamada “Néstor Kirchner” que nunca se terminó: Hospital Néstor Kirchner de Laferrere, partido de La Matanza. Inaugurado varias veces por Cristina.

Costo inicial: $ 135 millones; costo final: $ 280 millones; diferencia: 107%

¿Adivina qué? El hospital solo funciona como vacunatorio.

¿Te das cuenta de que el kirchnerismo y la corrupción son un matrimonio perfecto? Ahora vuelve a pasar lo mismo con una obra central para la Argentina que es el gasoducto Néstor Kirchner; pero hay una diferencia fundamental; los que denuncian la corrupción no son opositores, ni periodistas, sino el propio gobierno. No denuncia Lanata; no denuncia Majul; no denuncia Ocaña; no denuncia Carrió; no denuncia Bullrich... la denuncia la acaba de hacer Matías Kulfas, ministro echado por Alberto Fernández.

¿Qué dice Kulfas? “Armaron un pliego de licitación a medida de Techint”. ¿Cómo se llama eso? Afanar; currar; robar; elegir a una empresa para que después esa empresa te genere un retorno.

Pero además anoche Carlos Pagni dice algo muy importante. Cuenta que Antonio Pronsato, ejecutor del gasoducto “Néstor Kirchner”, renuncia a Enarsa porque había presiones “muy fuertes” de sectores del gobierno para que Cristóbal López entre a la construcción del gasoducto.

Te leo el textual de la columna de Pagni: “Pronsato renuncia, aparentemente por dos razones. Primero, porque nadie le firmaba nada. Y segundo, por presiones muy fuertes que vienen de sectores del gobierno para que Cristóbal López ingrese en la construcción del gasoducto”.

¿Te acordás de Cristóbal López?

El dueño de C5N;

El dueño del hotel “el retorno”;

El dueño de casinos y bingos;

El dueño de Ámbito Financiero;

El dueño de Radio 10;

El dueño de Oil Combustibes;

El dueño de La salamandra;

Un empresario que con el kirchnerismo pasó de tener 9 a 170 sociedades. Un empresario que llegó a tener 360 estaciones de servicio. Ese hombre, según Carlos Pagni, estaría involucrado en el gasoductogate.

¿Viste? Si es Kirchner, es kurro; no falla. Como el día que se quedó con 600 millones. ¿Qué se replica acá? La matriz de corrupción preferida del kirchnerismo, la energía; Skanska, gas licuado, Río turbio, Cuadernos, Antonini Wilson.

Gasoducto Néstor Kirchner. Siempre pasa lo mismo.

Hay 7 pasos que se repiten siempre.

1. Coima inicial de la empresa

2. Licitación arreglada

3. Comienzo de la obra

4. “Redeterminación” de precios

5. Se estiran los plazos

6. Ganancia extraordinaria

7. Retorno

Pasó con Skanska; pasó con Báez; pasó con Cirigliano; pasó con Milagro Sala. Y podría haber pasado con el gasoducto pero se frenó. ¿Te acordás de Antonini Wilson? El venezolano que entregó con un valija con u$s 800.000. ¿Vos te acordás que explicación dio? Impresionante. Antonini venía por un gasoducto pero terminó trayendo plata de Chávez para la campaña de Néstor y Cristina.

Antonini era un simple valijero que le traía plata a Uberti; a De Vido; a Néstor; a Cristina; entonces... Lo que debería quedarnos claro es que la decisión del Presidente de la nación de echar a Matías Kulfas denunciante del curro es gravísima.

¿Qué hizo Alberto? Decidió ser cómplice... pensá esto:

Luana Volnovich se fue de joda a las playas Cancún y no la echaron del PAMI;

Victoria Donda le ofreció un plan social o un puesto en el INADI a su empleada doméstica para que no le haga juicio y no le echaron;

Carla Vizzotti fue cómplice en el vacunatorio clandestino y no la echaron;

Matías Kulfas denunció corrupción en el gasoducto “Néstor Kirchner” y lo echaron... conclusión: si hacés algo bien, te echan si haces algo mal, te mantienen; el gabinete de Alberto es kirchnerismo en estado puro.

¿Cómo se llama eso? Cleptocracia... el poder en manos ladrones.