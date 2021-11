Marcela Tinayre reveló el desesperado pedido que hizo Mirtha Legrand en su peor momento

Luego de ser ingresada de urgencia al sanatorio Mater Dei por un problema cardíaco, se habló mucho sobre la salud de Mirtha Legrand. A dos semanas de que fuera dada de alta, en diálogo con Intrusos (América), Marcela Tinayre reveló un fuerte pedido que hizo su madre cuando estaba internada.

La conductora de 71 años contó que el estado actual de Legrand es bueno, pero que los días de internación fueron “infernales”, especialmente por las consecuencias psicológicas que la diva sufrió al no poder levantarse de la cama.

Así salió Mirtha Legrand del sanatorio Mater Dei el 12 de octubre pasado, luego de que le colocaran dos stents Gerardo Vercovich

“Yo la vi cansada, se sentó a tomar el té con todos nosotros y de golpe me dijo: ‘Me voy a sentar en el sillón del living’. Trasladamos todo para estar con ella. Ahí me miró y me dijo; ‘Llevame al Mater Dei’”, recordó Tinayre sobre el día en que su madre debió ser hospitalizada.

“Yo me asusté mucho. Cuando salió del sanatorio, me agarró como si me hubiesen tirado de un quinto piso. Dolor en todo el cuerpo, mucho cansancio. Lo único que quería era dormir. Es infernal estar en una terapia, ella les pidió a los médicos: ‘Sáquenme de aquí porque se me va enfermar la cabeza’. Estás llena de aparatos, hay que bancarse eso”, reveló la conductora de Las rubias (Net TV).

Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand

Sobre cómo está Mirtha hoy, detalló: “Está espléndida, se maquilla todos los días, se viste como para salir y hace toda su caminata por la casa. Es admirable. Mi mamá se internó y al día siguiente... Ya saben todo. No se puede creer esta mujer, que siga siendo tan bella, que se maquille, se hace el color en el pelo, hace gimnasia”.

“¿Te hubiera gustado conducir los programas de Mirtha?”, quisieron saber en Intrusos. “Me sorprende que no hayan mirado el archivo”, contestó. Luego de explicar que ya hizo ese trabajo varias veces y que sí le hubiera gustado estar al frente de las cenas y los almuerzos, admitió: “Cuando mamá dijo: ‘Paso, me voy a mi casa por la pandemia’, me llamó Nacho (Viale) para hacerlo. Pero yo no podía entrar al canal porque tengo más de 60. No correspondía”. Y agregó: “Y la verdad es que, fuera de que sea mi hija, me encanta ese desparpajo”.

Consultada por Susana Giménez, quien estuvo en el festejo de su último cumpleaños, Marcela contó cómo la vio luego de su internación por Covid-19: “Me contó lo mal que lo pasó, lo mal que estuvo. ¡Ella sí que está flaquita!”. Además, dijo que le confió que lloraba muchísimo y que estaba muy angustiada: “La verdad es que la debe haber pasado muy mal”.