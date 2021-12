El insólito cruce entre Christian Martin y una poderosa hincha de Boca en la Maradona Cup

Boca Juniors disputó la Maradona Cup frente al F.C. Barcelona hace ya diez días. El encuentro, que se jugó en Rihad, Arabia Saudita, se definió en los penales. Tras una gran actuación del arquero Agustín Rossi, el xeneize se llevó el trofeo de carácter amistoso. Uno de los periodistas que estuvo en el lugar de los hechos fue el argentino Christian Martin, corresponsal en Europa de ESPN y LN+. Además de su faceta como cronista, el “Vikingo” está incursionando en el mundo del streaming a través de Twitch, donde se volvieron especialmente populares sus encuentros con el influencer Momo.

Según reveló el propio Martin, transmite sólo en sus tiempos libres. Tal fue el caso del día que volvía de Rihad a Europa. Desde el aeropuerto, Christian decidió transmitir un video en vivo con dos argentinos con los que se encontró en el lugar, y allí, contar una desopilante anécdota que le tocó vivir en su estadía en oriente medio.

Confeso hincha de River Plate, el exrugbier suele toparse, desafortunadamente para él, con simpatizantes de Boca alrededor del mundo. Arabia Saudita no fue la excepción: “El otro día, había una señora en la previa del partido. No sé si me estaban jo.... Estábamos en la puerta del estadio, y llega un señor vestido con el atuendo de acá y le decimos: ‘venga, acérquese’. Venía con una mujer. Ella tenía la túnica a cara destapada. Cuando le dijimos Argentina, la mujer se abre la túnica, y tenía la camiseta de Boca”, reveló.

Una mujer saudí se abre la túnica y exhibe, orgullosa, la camiseta de Boca Juniors

De acuerdo con Martin, tras su encuentro con la mujer, se le acercó alguien de la zona y le dijo: “¿Sabés con quién estabas hablando? Es la dueña del Newcastle”. En octubre de este año, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, compró el emblemático club inglés. Sin embargo, se desconoce si ella tiene o no algún vínculo familiar con el excéntrico miembro de la familia real.

El insólito encuentro entre Christian Martin y la dueña del Newcastle

El 23 de diciembre, Christian estuvo en Liorent, donde el PSG de Lionel Messi jugó su último partido del año ante el equipo que lleva el nombre de la ciudad. El cronista hizo el móvil de la previa del encuentro desde un parque de diversiones local que, curiosamente, estaba al lado del hotel donde concentraba el equipo de Mauricio Pochettino. En uno de los juegos de la feria, el corresponsal se animó a patear una pelota y, gracias a su puntería, se ganó un llavero.