La indignación de Novaresio y Majul por el acampe en la 9 de Julio: “No puede ser que no haya sanciones”

En medio del caos de tránsito por el acampe sobre la avenida 9 de Julio que realizan organizaciones sociales en reclamo por nuevos planes sociales, asistencia alimentaria y creación de puestos de trabajo, los periodistas Luis Majul y Luis Novaresio criticaron en duros términos la falta de respuesta institucional por considerarla como un “fracaso estrepitoso de la política, que es cómplice o tiene miedo de actuar”.

Las calles del centro porteño se convirtieron en un pandemonio luego de que miles de manifestantes de las agrupaciones que integran la Unidad Piquetera, con el Polo Obrero a la cabeza, realizaran una demostración de fuerza luego del fracaso de las negociaciones con representantes del ministerio de conduce Juan Zavaleta.

“Es un fracaso estrepitoso de la política. Esto no es democrático”, dijo Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con 8.30 AM, el noticiero que conduce Majul por la pantalla de LN+. “Terminemos con esto: hay que decir basta, los nenes que están ahí son un escudo de defensa para que la Policía no se acerque. Y la política tiene miedo de que le tiren un muerto”, agregó Majul frente a las imágenes que mostraban a miles de personas cortando la avenida más ancha de la Ciudad de Buenos Aires.

"La política tiene miedo de que le tiren un muerto", dijo Majul durante el pase de su programa con el de Luis Novaresio Ricardo Pristupluk

“La política tiene pánico”, aceptó Novaresio. “No es que una parte de la sociedad lo repudia, la ley lo repudia. Esto significa que toda la sociedad organizada previó que vos no podés hacer este tipo de manifestaciones, no podés estropearle la vida a la mayoría y que no tenga ningún tipo de sanción. ¿Por qué pasa esto? Porque no pasa nada después de esto”, consideró el conductor.

En este sentido, la compañera de Majul en el noticiero, Débora Plager, consideró que en la Argentina “todavía estamos discutiendo la propiedad privada y estamos discutiendo el espacio público. ¿Se entiende que el espacio público no es de una organización piquetera? El espacio es de todos”, dijo indignada. “Pasa esto porque tienen miedo, o son cómplices o tienen miedo”, añadió Novaresio.

Entrevistado por los periodistas en el piso de LN+, el analista Jorge Giacobbe sostuvo que lo que estamos viviendo “es una tragedia” y sostuvo que “nadie encuentra cual es la solución”.

“La situación argentina está dominada por lo ‘parainstitucional’, es decir lo que está por fuera y por los bordes de lo que es legal. Las organizaciones piqueteras son síntoma de que ni lo público ni lo privado pudieron arreglar las cosas”, analizó.

Jorge Giacobbe dijo que “la situación argentina está dominada por lo ‘parainstitucional’, es decir lo que está por fuera y por los bordes de lo que es legal". Captura de video

Más adelante, Novaresio sostuvo “que lo que estamos viendo es primero una prepoteada, un gesto autoritario y un delito” y consideró que “ante la flagrancia de un delito, un fiscal no tiene que intervenir. Es la Policía la que debe restablecer el orden: si te veo robando no tengo que recurrir a un fiscal, la Policía actúa para restablecer el orden”.

“La mayor parte de la población argentina está de acuerdo con que la calle es del Estado, y que esto (el piquete) hay que levantarlo. Ahora, no sé si la mayor parte de la población se banca la foto de un tipo sangrando o de un chico con una bala de goma en la espalda”, alertó Giacobbe.

“Nos da más miedo ver a un policía arrastrando a una señora que una bomba molotov estallando frente a un policía que le prende fuego el cuerpo”, dijo Plager. “Eso está cambiando”, reveló el analista político. “Venimos del trauma de los 70 que dejó un costo, el exceso de las fuerzas de seguridad ha generado que durante décadas ningún policía quiera tener que ver con la represión, pero eso empieza a cambiar”, añadió.

“Nos da más miedo ver a un policía arrastrando a una señora que una bomba molotov estallando frente a un policía que le prende fuego el cuerpo”, consideró Plager

“Por eso crecen los perfiles como Javier Milei o Patricia Bullrich, la gente cree que esto no pasaría con ellos, pero ninguno de los dos gobierna en este momento”, dijo Giacobbe.

“Me hago cargo que desde los medios de comunicación tenemos miedo a que nos consideren represores, pero esto es una represión al derecho de circular”, dijo Novaresio. “Tenemos medios de comunicación culposos: decís que el agua es transparente y te dicen ‘callate gorila vos sos de derecha’, es una especie de autocensura”, aceptó Majul.

“En la calle hay una fuerza parainstitucional a la cual la fuerza institucional no le quiere hacer frente. Los argentinos tenemos que decidir si domina lo institucional o lo parainstitucional”, finalizó Giacobbe.