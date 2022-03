Nazarena Di Serio reveló una costumbre de su infancia: “No me da vergüenza decirlo”

Nazarena Di Serio reveló una dura situación familiar que tuvo que atravesar durante su infancia y sorprendió a sus compañeros en el piso. La periodista contó en vivo en el noticiero del mediodía de eltrece que junto a su madre recorrían las panaderías barriales para conseguir el pan que se tira y que no se puede vender después.

Todo transcurrió este martes cuando la locutora leía algunos comentarios que recibía de la gente en las redes sociales acerca de las estrategias que implementan para poder ahorrar en el supermercado en momentos de crisis. “Son mensajes que nos llegan para saber cómo están haciendo para hacer las compras de todos los días”, explicó la conductora. En el segmento “Redes sociales y acciones” del noticiero Mediodía noticias, que se transmite por la pantalla de eltrece, la periodista interactuó con la gente para conocer su método para cuidar las finanzas en este contexto económico y social que atraviesa el país.

Naza Di Serio contó una costumbre de su infancia junto a su mamá

“Camino, busco precios y, a veces, junto lo que en la verdulería tiran”, fue uno de los comentarios que leyó en voz alta y que le habían llegado a través de las redes sociales. Este mensaje fue el puntapié para contar una experiencia que vivió años atrás junto a madre y que cada tanto recuerda. “Otra que muchas veces se hace y, de hecho, no me da vergüenza decirlo, cuando era chica lo hacíamos con mi mamá es ir a las panaderías cuando cierran. Sale la gente de la panadería y empiezan a dar el pan, las facturas, lo que queda, que ya no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco”, comenzó a explicar Naza, mientras el resto solo la observaba.

En esa línea, contó de la medida que toman en estos locales para no echar a perder la mercadería del día anterior. “La gente va a buscarlo. Así que también los negocios se ponen a ayudar, aunque vayan a pérdida, a gente que necesita comer”, extendió.

La locutora e influencer goza de un presente excepcional después de su exitoso reemplazo a Darío Barassi en 100 argentinos dicen mientras el conductor estaba de vacaciones. Este año también se sumó a la conducción de un programa en Radio Berlín, junto a Santy Schefer, de lunes a viernes de 17 a 20 horas. A principios de marzo, se despidió formalmente de Arriba Argentinos, el programa que conduce Marcelo Bonelli junto a Jimena Grandinetti, que se transmite todas las mañanas por la pantalla de eltrece.

Sin embargo, tras su salida y su reciente incorporación al nuevo ciclo noticioso, lanzó un furioso mensaje a través de Twitter que sorprendió a sus seguidores. Sin dar nombres ni precisar el contexto o el origen de su enojo, hizo una pausa para reflexionar sobre sus nuevos desafíos y lo que le depara el futuro. “Estoy encontrándome con personas que tienen la enorme necesidad de justificar sus fracasos y vidas mediocres con mentiras sobre la gente que sí logra sus objetivos. Les urge hacerlo. Lo bueno de encontrarlos es reconocerlos e ir para otro lado”, completó la periodista.