La pregunta de una vecina de Monte Grande víctima de la inseguridad que despertó la admiración de Luis Novaresio

En las últimas horas, se viralizó un video de una cámara de seguridad de la localidad bonaerense de Monte Grande que registró un intento de robo. Las imágenes muestran a un hombre y su hija que salían de su hogar y, cuando se subieron a su camioneta, fueron interceptados por dos delincuentes que al no poder llevarse el vehículo los atacaron a tiros. La secuencia causó indignación en internet y miedo entre los habitantes de la zona, quienes aseguraron en LN+ que son víctimas de la inseguridad de manera constante. Este jueves, en diálogo con Luis Novaresio y Gabriel Ziblat, una vecina relató el calvario diario que les toca vivir.

“Estaba embarazada. Cinco tipos se meten a mi casa y estaban armados. Me apuntan y me pedían el dinero y se lo di todo. Se llevaron todo y me dicen: ‘Si salís a la calle yo te mato’. Pegan un tiro e impacta en la baldosa y pensé que habían matado a mi marido. Salen de a uno y el último agarra a mi hija. Me secuestran a mi hija, tenía 5 años”, relató Myriam, durante el pase de 8.30 AM con Buen día Nación por la pantalla de LN+, sobre el robo que sufrió hace algunos años atrás en Monte Grande, y que se sumó a la lista de los 10 que atravesó desde que vive en esa casa.

Ola de robos en Monte Grande

Las palabras de Myriam son calcadas a las de otros vecinos del lugar, que también denuncian robos violentos. “Estoy cansada”, reiteró la mujer, que indicó que los últimos asaltos fueron en tres casas linderas. “Es insostenible”, aseguró la víctima sobre la posibilidad de salir tranquilos del hogar.

“Siento bronca. Tengo ganas de irme del país, porque no soporto más esta injusticia. No se puede vivir. ¿Vos vivirías así en mi situación?”, indagó la mujer con congoja a Luis Novaresio quien respondió con un rotundo no. “La verdad que te considero como sos una heroína. Admiro la valentía”, agregó el periodista, quien además indagó sobre la presencia de autoridades ante los hechos denunciados, y la respuesta que obtuvo por parte de Myriam fue negativa.

Myriam ke hizo una particular pregunta a Novaresio

A continuación, Novaresio reiteró su indignación por la situación que se repite en distintos puntos del país. “¿Qué más quieren que haga Myriam y cantidades de Myriam que hay en la Argentina? Se encierran, no salen a tal hora, tienen rejas, ponen cámaras, tienen alarmas, se llaman con los vecinos, se alertan. ¿Qué más quieren que haga la gente? Trabajan y pagan los impuestos”, arremetió el periodista dirigiéndose a las autoridades.

Creció la tasa de delitos en Argentina

Tanto en la situación que relató Myriam como en lo que le ocurrió a su vecina, que sufrió un intento de robo en las últimas horas, no se registraron víctimas fatales, pero en ambos casos los delincuentes estaban armados y las vidas de las víctimas estuvieron en riesgo. Según los datos estadísticos arrojados por Gustavo Carabajal, periodista de policiales en LN+, se registraron 850 mil delitos denunciados en un año en la Argentina. Mientras que, puntualmente, en Lomas de Zamora en los últimos seis meses se detectaron 53 mil, lo que llevó a Luis Novaresio a calcular que en la zona tienen lugar 12 por hora.

