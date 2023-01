Luis Novaresio reveló la “polémica” prenda que lleva años usando: “Desde que asumió De la Rúa”

escuchar

El particular look del conductor Luis Novaresio ha sido motivo de comentarios en varias oportunidades, y este viernes no fue la excepción ya que, durante el pase de su programa de Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM, ambos por LN+, lució una remera bordó y un chaleco de vestir color negro.

El especial outfit del periodista despertó el elogio de su compañero, Gabriel Ziblat, quien se sorprendió al conocer la historia de esta prenda vintage que Novaresio suele vestir los viernes casuales, también conocidos como “casual day” o “casual friday”.

“Qué buen chaleco”, le dijo Ziblat al comienzo del pase, que suele estar empapado de información dura, aunque esta vez los dos conductores lucieron algo más relajados que de constumbre. “¿Le gusta el chaleco? Es polémico, ¿sabe?”, dijo Novaresio, y agregó: “Lo tengo desde que gobernaba (el expresidente Fernando) De La Rúa, si le tengo que decir la verdad”.

Novaresio reveló cuál es su prenda retro que guarda y usa

En este punto, Novaresio brindó más detalles sobre la trayectoria de ese chaleco: “Y sí es polémico... Teresa Fernández González, la colorada, la ex esposa de Felipe Solá, se enojaba porque decía que no yo no podía usar remera y chaleco juntos, pero bastante ya que uso chaleco. Así que un viernes amerita esta vestimenta”, finalizó.

No es la primera vez que el chaleco de Novaresio está en el centro de la escena. En un pase de programas que el conductor compartió con Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager, sus compañeros ironizaron sobre su look, que se componía de una camisa lisa blanca y, por supuesto, el mismo chaleco de vestir negro. “Qué lindo”, expresó Calabró al ver en pantalla partida a su compañero.

“Estoy de croupier de casino”, respondió con un particular humor Novaresio e indicó que luego de su programa perfectamente podría llevar a cabo una labor en los populares sitios de juego. “Estás enchalecado”, agregó una de las periodistas.

En aquella oportunidad, el periodista lució un conjunto similar al que usualmente visten las personas que trabajan en casinos o bingos. El croupier luce un look sobrio en relación al labor que llevan a cabo, que es estar al frente de funcionamiento de la actividad en cuestión. Generalmente, a estas dos prendas se le suma un llamativo moño y por supuesto, un pantalón sastrero.

El look de trabajador de bingos y casinos que lució Novaresio

De esta manera, una vez más los looks fueron el momento de distensión de los periodistas, como un recreo antes de tratar los temas que atraviesan la actualidad de los argentinos. Pero además, se trata de un punto en el que Luis Novaresio siempre marca un detalle en sus atuendos, que si bien en ocasiones se tratan de un integral look sobrio, suelen tener algún toque particular. Como el chaleco que usa desde la época en la que gobernaba el expresidente Fernando De la Rúa.

