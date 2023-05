Jony Viale: “Malabares de un ilusionista irrecuperable”

escuchar

Seguramente conoces la muy breve fábula del mago y el ratón. El ratón vivía con miedo al gato. Entonces el mago lo convirtió en gato, pero el gato le empezó a tener miedo al perro. Entonces el mago lo convirtió en perro, pero el perro le empezó a tener miedo a la pantera. Entonces el mago lo convirtió en pantera, pero la pantera empezó a tener miedo a los cazadores. Entonces, el mago se hartó y lo convirtió de nuevo en ratón.

Hay que remontarse a marzo de 1991 para encontrar la última vez que argentina tuvo una inflación mensual de dos dígitos. Es decir hace más de 32 años que argentina no tiene una inflación mensual superior al 10 por ciento. El ministro Massa está a punto de lograrlo. ¿Cuáles son los trucos para evitarlo?.

Pero claro, hombre; la inflación no se baja mandando una brigada a las verdulerías. Prueben mandando gente al Banco Central para controlar la emisión monetaria.

¿En serio este es el as bajo la manga del ministro de Economía? Le quiero recordar lo que decía el mismo Sergio Massa cuando el gobierno anterior importaba alimentos. No me diga ministro Massa que está pensando en importar naranjas de Israel, no se lo recomiendo porque si no se va a enojar mucho la Jefa.

¿Te das cuenta que el problema no es el verdulero del Mercado Central? ¿Te das cuenta de que el problema es que el Estado argentino tiene que emitir 24-7 para pagar estos sueldos? Este es el factor principalísimo que genera la inflación, se llama rojo fiscal y no hay truco que valga para taparlo.

Sin embargo, el vocero de Massa, José de Mendiguren te dice: “No hay ninguna catástrofe”. Ok... Según el gobierno no hay ninguna catástrofe. Informe de la UCA que se conoció hoy: “Un tercio de los chicos argentinos sufre hambre y el 60 por ciento recibe comida del Estado”.

4.200.000 niños y niñas experimentan inseguridad alimentaria.

3 de cada 10 chicos redujo la dieta de alimentos en comparación

Con 2022 por problemas económicos.

1.600.000 niños y niñas tuvieron privaciones alimentarias graves. O sea, pasaron hambre.

Pero como dice la portavoz Cerruti... No pasa nada porque en la avenida corrientes canta Trueno y explota todo.