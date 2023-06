La reacción de Novaresio y Majul ante la reciente afirmación de Jorge García Cuerva: “Me hace ruido todo”

escuchar

La controversia en torno a la designación del sacerdote Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires de parte del papa Francisco parece estar lejos de agotarse. Y mientras el flamante prelado negó tajantemente tener simpatía por el kirchnerismo, como señalaron algunos críticos dentro de la Iglesia, al declarar en un medio de Santa Cruz: “Políticamente, mi postura es otra”, Luis Majul y Luis Novaresio comentaron un video de archivo en el que García Cuerva asume que “la militancia política es vocación social” y confiesa que alguna vez dijo “yo quiero ser peronista”.

“Yo suelo opinar muy fuerte respecto de la gestión del papa Bergoglio (Francisco), pero no lo voy a hacer por respeto a las creencias; solo voy a decir que no lo veo a García Cuerva moviendo a las masas porteñas”, ironizó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+.

Como publicó LA NACION, Jorge Ignacio García Cuerva tiene experiencia pastoral como cura villero en la villa La Cava de San Isidro, y un trabajo sostenido en contextos de fuertes crisis sociales. El nuevo arzobispo de Buenos Aires se identifica con el pensamiento de “una Iglesia pobre para los pobres”, la postura que marcó el papa Francisco a los pocos días de iniciar su pontificado. En este sentido, sectores eclesiásticos lo reconocen como a un hombre que trabaja en favor de los sectores más vulnerables; sin embargo, las expresiones que acercan al nuevo arzobispo designado por Francisco al peronismo generan malestar y sorpresa en el interior de la Iglesia.

En el video que generó polémica, se muestra al sacerdote en plena misa diciendo: “Todos alguna vez dijimos: ‘yo quiero ser peronista, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanzas. Quiero estar metido en medio de la gente’; la militancia política es vocación social. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria”, enunció el ahora flamante arzobispo de Buenos Aires.

“Ojalá… El papa Bergoglio nombró a Garcia Cuerva…”, dijo Novaresio y se quedó en un misterioso silencio con cara de circunstancia. “No sé mucho de la Iglesia la verdad… Desconozco su estrategia. ¿Cambiamos de tema?”, pidió el periodista, visiblemente incómodo con el asunto.

“Los melones se van acomodando en el carro, hay que verlo andar”, rompió el silencio Majul. “A mí me hace ruido todo: que Bergoglio venga el año que viene, que haga un esfuerzo cada cinco minutos por decir que está encima de la grieta, y si hay millones de personas interpretando que estás de un lado de la grieta es porque estás de ese lado. A la grieta la impusieron Néstor y Cristina Kirchner, hay que arrancar por ese lado”, añadió.

En este punto, Novaresio preguntó cuántas veces fue Joseph Ratzinger cuando era el Papa Benedicto XVI a Alemania, y respondió: “Unas 11 veces. ¿Y Juan Pablo II a Polonia? Creo que fue 9 veces. ¿Cuántas veces vino a la Argentina el papa Bergoglio?”, preguntó el conductor del ciclo +Entrevistas.

“Ninguna”, respondió Majul. “Dicen que el papa vendría el año que viene para encabezar la resistencia. Pero, por favor, no sean malintencionados”, añadió. “No voy a opinar porque un amigo nuestro me pide que no lo haga”, afirmó Novaresio, y volvió a quedarse en silencio. “Como decía Mario Mactas: ‘Cae una gota de silencio en la pantalla de LN+’”, cerró Majul.

