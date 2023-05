Patricia Bullrich calificó la inflación como “bomba” y llamó a Cristina Kirchner a competir en las presidenciales

escuchar

La extitular de Pro y precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, habló este sábado sobre la inflación en la Argentina y consideró que los datos difundidos ayer por el Indec muestran “el fin de un modelo” de gobierno. En esa línea, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner “es la cara del desastre” y la llamó a competir en las elecciones presidenciales. “Que ella dé la cara, que tenga la valentía de ponerse en la boleta”, requirió.

Consultada en Radio Mitre sobre el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) difundido ayer, que indicó que la inflación de abril fue del 8,4%, Bullrich expresó: “La verdad es que es una bomba, una bomba que muestra el fin de un modelo que hay que terminar definitivamente, este modelo que extrae dinero todos los días de cada uno de los argentinos para no tomar decisiones que sean importantes, de equilibrio fiscal, de un Banco Central independiente que deje de emitir... Siguen engordando al Estado e ingresando gente a todos los organismos, gente que tiene que ver con los pactos entre Sergio Massa y Máximo Kirchner”.

A continuación, calificó la suba de precios como “la más alta en mucho tiempo” e indicó que el fenómeno se ve reflejado en la pérdida de capacidad de compra y en la “destrucción de las ilusiones de los argentinos”. “Y el mismo ministro que está haciendo este desastre quiere ser candidato del oficialismo, algo que realmente no me entra en la cabeza. Quieren separar a la persona que hoy, habiendo prometido que iba a llevar una inflación a la baja, que iba a hacer lo que tenía que hacer y a ordenar el país, termina con una inflación altísima y dejándonos hacia el futuro un desorden realmente complejo”, completó.

Cristina Kirchner y Sergio Massa silvana colombo

Sin embargo, los cuestionamientos de la precandidata a presidenta no se agotaron en el ministro de Economía. Más tarde, cuando le preguntaron si preferiría competir en las elecciones contra Massa, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, o Cristina Kirchner, contestó sin dudarlo: “Contra Cristina, porque Cristina se esconde. Ella se esconde diciendo que no tiene nada que ver con este gobierno, no se hace cargo de este gobierno, y ella es la vicepresidenta, la que lo trajo a Alberto Fernández, a Martín Guzmán, la que llevó al país al desastre total y absoluto con impuestos sobre impuestos, parando la producción argentina, generando una producción cada vez más ineficiente”.

Tras ello, continuó: “Yo quiero discutir con la responsable de lo que hoy nos pasa en la Argentina ¿A Massa quién lo avala? Cristina. Y Massa no se va a poder ir del Ministerio de Economía, porque hoy ya está atado y además no es el representante del kirchnerismo. El kirchnerismo tiene que poner la cara para que la sociedad argentina vea de una vez por todas quién es la cara del desastre”.

Asimismo, Bullrich se manifestó confiada en derrotar a la exmandataria en una eventual contienda electoral. “Le gano yo, le gana una estrategia de cambio, una coalición y el pueblo argentino“, pronosticó e insistió: “Por eso es bueno que ella dé la cara, no que se esconda y quiera guardarse como si fuera una reserva ideológica de sus ideas para, como dicen sus adláteres, empezar el primer día a tirar piedras. Que se ponga en la boleta, que tenga la valentía de ponerse en la boleta presidencial”.

Inflación del 8,4%

Este viernes el Indec comunicó que la inflación de abril fue 8,4%, una cifra muy por encima de las expectativas iniciales de Massa, que prometía a fines de 2022 que el índice de precios comenzaría con un tres por delante para esta altura del año. La variación de precios de los últimos 12 meses alcanzó el 108,8% y la acumulada en el primer cuatrimestre fue de 32%.

Se trata del dato de inflación mensual más alto desde abril 2002 (10,4%) y el mayor interanual desde 1991.

LA NACION