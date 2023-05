Oscar González Oro dijo que los uruguayos aprovechan la suba del dólar: “Viven en Entre Ríos porque es más barato”

escuchar

En agosto de 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus, Oscar “El Negro” González Oro se despidió de la Argentina y emprendió su mudanza a Uruguay. Ahora, en diálogo con Luis Majul en radio El Observador (107.9) y desde el que es su hogar desde hace más de dos años, realizó una ácida comparación entre la realidad económica y política de la Argentina con la del país vecino.

El jueves 11 de mayo, el dólar blue cerró a $470 para la venta y $475 para la compra, mientras el oficial lo hizo a $228.90 y $237.33 respectivamente. En este contexto en el que la divisa extranjera registra aumentos sin precedentes en el país, el Negro Oro se refirió a una tendencia que cada vez se asienta más en las fronteras del país: los uruguayos que cruzan a la Argentina a comprar más barato.

“Hay uruguayos que se han mudado a Entre Ríos, que trabajan en Uruguay y se mudaron a Entre Ríos porque es mucho más barato para vivir en relación al dólar. Y viajan todos los días. Esto no le hace bien a Uruguay, es un país chiquito con una economía prolija y una inflación que no podemos creerla. Ahí no se habla del dólar. Es un país donde podés pagar el peaje con reales, con dólares, con pesos uruguayos. Es un país que te acepta la moneda que vos tengas”, explicó el periodista, quien actualmente vive en Punta del Este.

Ante este descargo, Luis Majul señaló -mitad en broma, mitad en serio- que debe ser un país “aburrido”. En respuesta, el entrevistado expresó: “Si vos hicieses radio en Suiza o en Canadá, te aburrirías. Tendrías que pasar música. Vos tenés motivos diarios para salir al aire a la mañana. Tenés mil motivos para salir al aire. En un país normal, te aburrirías. Uruguay no es aburrido, es un país para disfrutar la vida y no estar todo el día pensando en el dólar, en la inflación, de lo que dijo Alberto (Fernández), esperando a ver qué dice la señora (Cristina Fernández de Kirchner) y que no habla. Acá funciona, cuando la democracia funciona no suena”.

Ya adentrándose en la situación política, remarcó: “Lacalle Pou (presidente de Uruguay) fue a la asunción de Lula da Silva, porque fue invitado, y se llevó a Julio María Sanguinetti y se llevó a Pepe Mujica. Porque son expresidentes independientemente que uno sea de derecha y otro de izquierda. Eso para los argentinos es inviable. No podés llevar a Cristina con Mauricio. Ni siquiera podés llevar a Alberto con Cristina. Esa es la diferencia”.

Y concluyó: “Acá la cultura política es otra. Acá la corrupción no suena todos los días como suena en la Argentina. El quiste de la Argentina es la corrupción, se quieren eternizar los gobernadores en el poder. Hay un doble discurso esquizofrénico que al argentino promedio, el que hoy está cagado de hambre completamente con un cuarenta y pico porciento de pobreza, no le hace bien”.

No fue la única entrevista que dio el famoso conductor. En el marco de un mano a mano con Pablo Rossi en LN+, Oscar “El Negro” González Oro habló de la actual presidencia de Alberto Fernández. “Creo que tiene el síndrome de Estocolmo”, comenzó, cuando el entrevistador le preguntó por quien supo ser “la mano derecha de Néstor Kirchner”.

Y continuó: “Él está secuestrado en el Gobierno por un pacto que no se firmó pero que se está cumpliendo. No lo dejaron gobernar, ni La Cámpora, ni ella (Cristina Kirchner) que con una carta le deshizo un gabinete entero. Con un tuit le puede voltear el Gobierno si se le ocurre. Yo creo que Alberto no imaginaba... Siempre lo consideré un moderado, un buen tipo, con buenas ideas para llevar adelante pero no lo dejaron”.

Sobre esta misma línea, reveló la conversación que tuvieron días atrás. “Yo le dije ‘por favor, si te vas a ir andate dignamente, diciendo la verdad’”, contó. Y agregó: “Se tuvo que bajar de la candidatura por la cantidad de presiones que tenía. Y estoy de acuerdo en que se baje, porque fue un gobierno pésimo. Estamos frente a la política más brillante que tiene la República Argentina que se llama Cristina Kirchner, para el mal no para el bien. Si hubiese usado esa inteligencia para el bien, hoy no estaríamos hablando”. Finalmente, sentenció: “La Argentina no va a cambiar porque la corrupción está enquistada”.

