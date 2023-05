Luis Novaresio apuntó contra Alberto Fernández por adelantar el dato del Indec: “Un pifie importante”

escuchar

Los periodistas de LN+ analizaron la entrevista que brindó el presidente Alberto Fernández a Radio 10 donde habló de la “inflación psicológica”, la gobernabilidad y las diferencias que mantiene con su ministro de Economía, Sergio Massa, por las internas partidarias para elegir quién será el candidato que represente al peronismo.

“Al presidente se lo ve con mucha dificultad para hilar sujeto, verbo y predicado coherente. Inflación y seguridad son los temas, y de esto no dijo nada”, afirmó Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 am que conducen Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Fernández se refirió a la “especulación por las dudas” en relación a que la inestabilidad del tipo de cambio paralelo genera una suba de precios preventiva. “Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. Sergio ha intentado frenarla de algún modo. En algún momento funcionó y en otro no. Vamos a esperar a que el INDEC diga el dato de hoy... No es lo que queremos”, admitió, en forma de adelanto, el Presidente.

"Con un pifie importante", Novaresio analizó la última entrevista de Alberto Fernández

En este sentido, Plager criticó al Presidente en términos muy duros: “Quiere hacernos creer que hay independencia del INDEC, cuando la semana pasada discutían si podían posponer el dato de la inflación hasta el lunes para que no coincida con las elecciones”.

Y arremetió: “No debe salir mucho a hacer las compras el Presidente, y antes vivía de prestado así que no sé si conoce de precios de alquileres porque Pepe Albistur le prestaba un departamento en Puerto Madero. Creo que no entiende nada”.

Para Novaresio, Alberto Fernández dice “sin ponerse colorado que aumentó el empleo, lo cual es cierto que aumentó el empleo registrado pero siguen siendo trabajadores pobres”. “Es la paradoja de este gobierno: tenés empleo y sos pobre”, señaló.

“Dijo: ‘No me acuerdo cuánto tiempo hace que viene creciendo la economía’. Es un presidente extraviado, y no estoy agrediendo la investidura. En el ejercicio de sus funciones el Presidente está extraviado. No sabe y no tiene idea del país que está gobernando”, describió Novaresio. Y afirmó: “Si vos podés falsear, diciendo ‘tengo el dato del INDEC’, y después te corregís, porque te das cuenta, imaginate lo que pasa a nivel institucional”.

Polémica frase de Massa

Massa: “No nos entra un quilombo más”

Más adelante, los periodistas de LN+ centraron su análisis en las declaraciones del ministro de Economía, cuando dijo que, a nivel interno del Frente de Todos, “no nos entra un quilombo más”.

“¿No les parece que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política? Para que haya estabilidad tiene que haber orden político”, sentenció Massa. Y pidió dejar las peleas de la política en un segundo plano para “no enquilombarle más la vida a la gente”.

“Cuando Massa dice que tiene que haber orden político para que haya orden económico, atajándose de su mala gestión, es verdad, pero no hay orden por responsabilidad de ellos: de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa”, dijo el conductor del ciclo +Entrevistas.

“Ministro Massa, tiene 140% de inflación, ¿qué le pasa?”, dijo y finalizó con una pregunta retórica: “¿En serio un ministro con estos niveles de inflación tiene chances de ser candidato a presidente?”

