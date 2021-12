Leuco, sobre la crisis de 2001: “Nunca en la historia democrática estuvimos tan cerca de la anarquía”

Este lunes, en su tradicional columna política de El diario de Leuco, Alfredo Leuco hizo un análisis de la crisis de 2001, que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, un hecho ocurrido hace exactamente 20 años. Para el periodista, “nunca en la historia democrática estuvimos tan cerca de la anarquía”. “Bajamos a los infiernos civiles porque los de uniforme ya los conocíamos”, sentenció.

Leuco arrancó su comentario contando historias de gente común dueña de comercios que habían sido saqueados durante los desmanes que se produjeron en el contexto de la crisis económica que asoló al país en diciembre de 2001 y que culminaron con la renuncia del presidente de la Rúa.

Leuco, sobre diciembre de 2001: "Nunca estuvimos tan cerca de la anarquía"

Luego de contar conmovido historias particulares, y al recordar los cacerolazos y protestas de aquellos tiempos, el periodista reflexionó: “Fue la rebelión de la gente común, de las familias. La pueblada que construyó rechazo en las esquinas y se lanzó a la plaza de las asambleas populares que esta vez se llenaron de familias y no de militantes disciplinados. Si el 17 de octubre fue el subsuelo sublevado de la patria que cambió el rumbo de la historia pidiendo que liberaran a Perón, el 19 de diciembre fue la clase media votante de la Alianza la que le dio el tiro del final a De la Rúa”.

“La desobediencia civil se hizo estallido social policlasista y apartidario que enfrentó el estado de sitio y la represión. Y el gobierno implosionó después de una larga agonía -continuó-. La gente ordenó hacer borrón y cuenta nueva. Sincerar todos los default. Reconocer donde estábamos parados para tratar de subirnos a la lona y hacer un diagnóstico que no oculte la realidad como hicieron los infames traidores a la patria que fueron los primeros que saquearon a la gente desde el gobierno”.

Para el conductor de El diario de Leuco, en esos días de diciembre “terminó el descarrilamiento más largo de la historia como genialmente definió Le Monde”. “Fue lo peor que nos pasó a los argentinos con excepción de las dictaduras. Un día como hoy de hace 20 años, De la Rúa anunció su renuncia y huyó en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada”, añadió el periodista.

“Nunca en la historia democrática estuvimos tan cerca de la anarquía. Bajamos a los infiernos civiles porque los de uniforme ya los conocíamos -aseveró el conductor-. Los cinco presidentes en 12 días, el que se vayan todos”.

“En 1999 De la Rúa – Chacho Álvarez habían sacado el 48,5% de los votos. Y ese día de terror tuvo peronistas de ambos lados: Juan Manuel Abal Medina y Nilda Garré candidatos en las listas electorales después de la renuncia cobarde de Chacho Álvarez. Y en la calle, fogoneando los desmanes y a la turba, intendentes peronistas del Conurbano que aprovecharon el río revuelto”, recordó Leuco.

Más adelante, el periodista hizo una pregunta e intentó responderla. “¿Quiénes fueron los responsables de los 38 muertos de hace dos décadas? Hay múltiples razones, como siempre. Pero lo principal fue el doloroso cruce entre una situación económica terrible y el peor presidente que tuvimos en muchos años. Creo que solo fue superado por el actual, Alberto Fernández. Ese fue un cóctel explosivo”, dijo.

“Fue el choque entre un endeudamiento descomunal, los precios internacionales bajísimos para nuestros productos, cosa que provocó un terrible viento de frente y no viento de cola como le tocó al matrimonio Kirchner y la presencia de un pusilánime, un inútil y un cobarde en la presidencia de la Nación. De la Rúa no supo, no quiso o no pudo manejar la crisis. Se fue enterrando en arenas movedizas”, señaló el conductor de LN+.

“En defensa de De la Rúa hay que subrayar que las condiciones económicas y la herencia recibida fueron sumamente complicadas. Y que la CGT de Hugo Moyano le hizo la primera huelga general a los 180 días de haber asumido, un tipo de protesta que no se había realizado en toda la década que gobernó Carlos Menem”, apuntó el periodista.

“El 20 de diciembre, un día como hoy de hace exactamente 20 años, a las 19.52, y con apenas 740 días de mandato, Fernando de la Rúa renunció y se confirmó que los pueblos no se suicidan, pero los gobiernos sí”, concluyó Leuco.