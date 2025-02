Los argumentos a favor de Ariel Lijo que dio Mariano Cúneo Libarona para defender su designación: “La legitimidad no se puede discutir”

Tras la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la decisión del Gobierno. Además de sostener que “no se puede discutir la legitimidad” del nombramiento, expresó sus argumentos a favor de los nuevos integrantes del máximo tribunal.

“Muchos de los que hablan no conocen a ninguno de los dos. Opinan pero no tienen fundamentos. No hay duda de la legitimidad del procedimiento. El Presidente eligió a Lijo porque es un juez con experiencia que sabe de ciberdelito y narcotráfico. Juzgó a [Amado] Boudou y mandó a juicio a un montón que después condenaron, así que no se equivocó. Yo conozco Comodoro Py más que cualquiera y te puedo decir que es respetado por todos sus colegas, sus fallos son convalidados por la Cámara y es querido y admirado por sus secretarios y empleados”, detalló Cúneo Libarona en LN+.

En tanto, el ministro se refirió a los cuestionamientos de sectores de la oposición a la designación de Lijo y señaló que " no tiene ninguna causa en trámite porque fueron todas desestimadas". “¿Si tan mal hablan de él, por qué no lo destituyeron antes? Yo recibí 3578 ponderaciones de distintas organizaciones y sólo 328 quejas. [Horacio] Rosatti y [Carlos] Rosenkrantz recibieron muchas más objeciones en el momento de su pliego“, remarcó.

Entre otros puntos, Cúneo Libarona desmintió que Lijo sea “lento” en los procesos judiciales e indicó que en las causas en las que estuvo involucrado el ministro actuó rápido, y destacó como atributo que la Corte no tiene un juez penalista desde la salida de [Eugenio Raúl] Zaffaroni.

🗣️ “El Senado duerme la siesta”



El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto.



📍 En #MásNación con Luis Majul pic.twitter.com/obiUBRvrnX — La Nación Más (@lanacionmas) February 26, 2025

El titular de la cartera de Justicia también criticó al Senado y justificó la designación por decreto porque la Cámara alta “duerme la siesta”. “Milei, con todo el derecho del mundo, tomó el toro por las astas y dijo que la Corte tiene que funcionar con cinco jueces”, manifestó y complementó: “La legitimidad no se puede discutir. Rossetti y Rosenkratz aceptaron este procedimiento. Los que dicen que queremos que estén en línea no tienen ni idea de procedimientos judiciales. Los juicios se definen en primera instancia y en la Cámara, hasta que llegan a la Corte tardan 15 o 20 años”.

Tal como informó LA NACION, con ambas designaciones oficializadas, el Gobierno inició una estrategia para sostener los pliegos en el Senado. El plan consiste en dilatar lo máximo una posible sesión en la Cámara alta para tratar el tema, ya que el oficialismo está en minoría y necesitará de sus aliados para frenar el intento del kirchnerismo de voltear los nombramientos. De esta manera, trabajará para impedir que quienes se oponen a las designaciones por decreto simple consigan, en el inicio de las sesiones ordinarias, los 25 votos necesarios (un tercio más uno del cuerpo) para rechazar el pliego de ambos jueces, si éstos juran en sus cargos sin aval legislativo.

También tiene un segundo plan, pensado a largo plazo, mediante el cual el Gobierno intentará conseguir durante este año los dos tercios del cuerpo en el Senado necesarios para que los jueces designados consigan el aval legislativo permanente. Cerca del Presidente confían en que, a la hora de la verdad, en el momento en que se produzca la votación, “los votos están” para apoyar la designación de Lijo, aunque no para el pliego de García-Mansilla, rechazado por el peronismo. “Y si no, que se vote, y quedará definido quien está de un lado y quien del otro”, aseguraron.

LA NACION