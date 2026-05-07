La reacción de Milei cuando le dijeron que Adorni mintió sobre sus viajes: “Andá y planteáselo a Manuel”

“Andá y planteáselo a Manuel”, dijo enérgico el presidente Javier Milei durante la entrevista que ofreció a Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+, cuando le marcaron que el jefe de Gabinete había mentido respecto de sus viajes.

“Esas son las interpretaciones de ustedes”, fue su primera respuesta. “Adorni mintió, dijo que no había viajado y viajó. Está probado en la Justicia”, le contestó Trebucq.

Adorni había dicho en una entrevista con Luis Majul en marzo de este año que se había tomado solo cuatro días de vacaciones con su familia en Punta del Este desde que asumió en la gestión. Sin embargo, luego se reveló que el funcionario también había hecho un viaje a Aruba.

“No sé qué parte”, dudó Milei. Y añadió: “También dijeron que había viajado a Brasil y no viajó”, agregó. “Nunca dije que había viajado a Brasil”, le contestó Trebucq. “Pero de vuelta, si vos crees que hubo alguna situación andá y planteáselo a Manuel”, dijo Milei. “La verdad que no la vi la nota”, sostuvo.

En este sentido, el mandatario afirmó: “Entonces, la verdad es que la maraña de mentiras que dice el periodismo es tan grande. Y a veces, no sé si después, cuando se trata de números, suman con dificultad, no saben sumar. No saben cuestiones básicas de cómo se suma o si se resta o es mala intención”.

La reacción de Milei cuando le dijeron que Adorni mintió sobre sus viajes

Luego, consideró que el hecho de la mentira de Adorni sobre el viaje era una “opinión”. “Ponelo [SIC] con Manuel, porque a veces también digamos hay malos entendidos, a veces en las noticias se ponen títulos y no son las cosas que se dijeron”, manifestó el Presidente.

“Yo no oculto las cosas, no tengo nada que ocultar, de nada, de ningún tema. Fue como se dio el viaje de cuatro días. Me fui a pasar cuatro días para salir de la vorágine y disfrutar con mis nenes”, manifestó en ese momento, cuando se reveló el vuelo privado que había hecho a Punta del Este.

“Es el dinero familiar, gastado en vacaciones familiares, de cuatro días con mis nenes”, afirmó en ese momento. “No tengo ninguna inconsistencia, creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, explicó en ese momento. “Para el tiempo que le he quitado en esos dos años y pico a mis hijos no hay nada desproporcionado”, agregó.

La polémica de los viajes, en realidad, se había desatado cuando se difundió en redes sociales una foto de Adorni con su esposa en Nueva York. El jefe de Gabinete terminó admitiendo que ella lo había acompañado en el avión presidencial.

En esa ocasión, Adorni pidió disculpas por el viaje de su esposa junto con la comisiva oficial a Nueva York y declaró: “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”.

El jefe de Gabinete repitió la palabra “error” una decena de veces en el transcurso del reportaje, sin embargo, dejó en claro que para él “no fue un delito”, ya que insistió en que la presencia de su esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el Gobierno puso “una vara altísima”, porque , afirmó, es “la más austera de la historia”.

Lo cierto es que, este miércoles, la exminsitra de Seguridad Patricia Bullrich llamó a que Adorni presente de manera “urgente” su declaración jurada, lo que llevó al Presidente a intervenir y señalar que el jefe de Gabinete estaba próximo a mostrar sus cuentas.

También lo defendió de la denuncia por enriquecimiento ilítico y marcó que no va a “ejecutar” a una “persona honesta”. El mandatario, a su vez, atacó al contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó sin factura US$245.000 por refacciones en la casa de country Indio Cua.

“No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”, apuntó.